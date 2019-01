Mesterbokser politianmeldt for krænkende opslag på Facebook

Den tredobbelte nordiske mester i boksning, Yvonne Bæk Rasmusen, er blevet meldt til politiet af Kerteminde Kommune.

I december skrev Yvonne Bæk Rasmussen følgende opslag på Facebook, hvor hun beskyldte den tidligere skolechef i Kerteminde Kommune, Dorte Dabelsteen, for at have forvoldt skade på borgere i Kommunen:

”Denne ubehagelige kvinde har forvoldt skade på børn, unge og handicappede, ældre og sygdomsramte for meget mere end én million kroner. Hun er skyld i, at flere voksne og ældre ikke har fået den rette træning således, at deres liv er endt før nødvendigt. I den sidste del af hendes ansættelse har kvinden manipuleret og truet flere ansatte i familieafdelingens PBR, at det har ført til flere sygemeldinger, fyringer og rigtig mange fejlbehandlede børn og unge. Må karma ramme! Vi er mange, der bare er glade for, at hun nu bare er VÆK”, skrev Yvonne Bæk Rasmussen.

Kerteminde Kommune fandt Facebook-opslaget krænkende og meldte efterfølgende Yvonne Bæk Rasmussen til politiet.

- Der er nogle formuleringer, hvor en af vores medarbejdere bliver koblet sammen med at være årsag til borgeres død, og nogle udtalelser om at den medarbejder mobber og chikanerer, og vi mener, at de udtalelser er krænkende på en måde, så de overtræder de bestemmelser, der står i Straffeloven, siger kommunaldirektør i Kerteminde Kommune, Tim Jeppesen.

Kommunen advarede mod politianmeldelse

En borger gjorde kommunen opmærksom på Yvonne Rasmussens Facebook-opslag, og da kommunaldirektøren havde læst det igennem, ringede han til Yvonne Bæk Rasmussen og bad hende om at fjerne det.

- Jeg ringer til hende og beder hende om at tage opslaget af og oplyser hende om, hvorfor jeg synes, hun skal tage det af. Det ved hun ikke rigtig, hvad hun vil gøre ved. Jeg siger til hende, at hun skal være opmærksom på, at vi vurderer, at det er overtrædelse af Straffeloven, og hvis ikke det bliver taget af, vil vi politianmelde det, siger Tim Jeppesen.

Er det en ny praksis, at borgerne skal til at være opmærksomme på, hvad de skriver om Kerteminde Kommune på Facebook?

- Det er ikke fordi, borgerne skal være opmærksomme på, hvad de skriver om Kerteminde Kommune på Facebook. Jeg synes egentligt, at man generelt skal være opmærksom på den tone, der er i den offentlige debat, og det sprog man bruger. Jeg mener vi som offentlige ansatte skal have brede skuldre og lægge ryg til meget, men jeg mener også, at der er en straffelov, som siger noget om krænkende udtalelser, og det mener jeg, vi alle sammen skal respektere, siger Tim Jeppesen.

I sine følelser vold

Yvonne Bæk Rasmussen forklarer til TV 2/Fyn, at hun ikke skrev opslaget for at krænke nogen, men at det var et udtryk for opsparet frustration, og at hun var i sine følelsers vold.

Hun har et handicappet barn og har gennem årene oplevet, at det har været op ad bakke, at få et samarbejde med kommunen.

- Det var et udfald efter mange års kamp for sit barn. Jeg har prøvet at råbe op, råbe højt til mange møder, i mange situationer.

- Jeg har ikke rigtigt kunne komme igennem, forklarer Yvonne Bæk Rasmussen, tilføjer, at hun er ked af, at det ender med en politianmeldelse:

- Jeg har ikke ønsket at krænke nogen. Jeg har været sur. Jeg har været indebrændt. Jeg har været ked af det på mit barn, på andre børns vegne.

Yvonne Bæk Rasmussen oplyser til TV 2/Fyn, at hun fortsat har opslaget liggende på sin Facebook, men har skjult det, så det ikke er tilgængeligt for andre.



