Midt i en travl hverdag: De døde blev mindet

Søndag var det dagen til at mindes de døde. Det var nemlig allehelgen, og ifølge Fyens Stift bliver det mere og mere udbredt at besøge Guds hus den første søndag i november.

I moderne tid har man mindet dem, der stod en nærmest, men i gammel tid mindedes man alle hellige mænd og kvinder der var døde i løbet af det forgange år. Deraf navnet.

Søndag dannede Vester Aaby Kirkes tykke mure rammen om den årlige begivenhed, og her var kirkerummet fyldt op med mennesker.

- Jeg tror der er et behov, jeg tror at mennesker i en travl hverdag oplever, at sorg er noget der bliver skubbet i baggrunden, der bliver stillet andre krav, og når der så er sådan en dag, hvor der er mulighed for at gå hen i kirken og sidde stille og roligt, så tror jeg man griber ud efter muligheden, siger sognepræst Torkild Jensen, Vester Aaby Kirke.

Lys og navne

Mange steder mindes de afdøde ved at tænde lys og læse deres navne op.

- Det er også med til at sige, at det er rigtigt nok, at vi har mistet, men nu er navnet blevet nævnt endnu en gang, og det er ikke glemt, forklarer Torkild Jensen, og tilføjer, at kirkegængerne finder tryghed blandt andre, der kan sætte sig ind i, hvordan det er at miste.

- Der er en masse ting man ikke behøver, at forklare - hvis der er nogen der bliver berørte, så er alle i samme situation og forstår det udmærket.

