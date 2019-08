Minkfoder på Storebæltsbroen kostede lille pige livet

En lastbilschauffør, der i november måned sidste år tabte et læs minkfedt på Storebæltsbroen, er blevet tiltalt for uagtsomt manddrab efter straffeloven.

Minkfedt, der består af fiskerester, løb ud på vejbanen på Vestbroen, da lastbilen foretog en pludselig opbremsning for at undgå påkørslen af en forankørende bil med trailer.

Vejbanen blev spejlglat, og de efterfølgende sammenstød på broen kostede en halvanden år gammel pige livet, mens hendes far brækkede ryggen.

Også en anden bilist, der var impliceret i uheldet, er tiltalt for uagtsomt manddrab og for overtrædelse af færdselsloven.

Han tilpassede ikke sin fart efter forholdene, selv om der var opsat en tavle på vejbanen, der gjorde opærksom på "glat føre" og "tabt gods", mener anklagemyndigheden.

Han kørte efterfølgende op i bilen med far og datter, der blev skubbet ind i endnu en bil på broen.

Ialt fire andre biler gled rundt i minkfedtet og fik materiel skade.

Lastbilschaufføren fortsatte sin kørsel efter han havde tabt minkfoderet og blev først stoppet af politiet på Vestfyn.

Læs også Storebæltsbroen lukket i syv timer: Spildt foder klæber fortsat til bilisternes dæk

Han burde ikke have kørt videre uden at sikre sig, at det tabte fiskeaffald ikke var til fare for trafikken, mener anklagemyndigheden.

Lastbilens container med de i alt 13 ton minkfedt var desuden ikke konstrueret og egnet til formålet, bemærker anklagemyndigheden i anklageskriftet.

Sagen behandles ved retten i Svendborg på mandag og løber over to retsdage.

I forbindelse med ulykken var Storebæltsbroen lukket i syv timer, men det tog næsten et døgn at få gjort vejbanerne mod Fyn helt farbare igen.