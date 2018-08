Minut for minut: OB fører kampen mod Vejle

Klokken 14 bliver kampen mellem OB og Vejle fløjtet i gang på Vejles hjemmebane. Nedenunder kan du følge kampen live.

OB skal søndag klokken 14 forsøge at rejse sig efter en fattig pointhøst.

Ligesom Danmark har haft tørke i løbet af sommeren, har Odenseholdet også haft tørke, når det kommer til point. Søndag skal OB’s cheftræner Jakob Michelsen og den fynske trup forsøge at vende kursen og få det til at regne med mål og point.

Fynboerne er taget til Jylland, hvor Vejle venter. Faktisk har Vejle seks point, hvor OB kun har to på nuværende tidspunkt. Dermed ligger OB lige nu på sidstepladsen, mens Vejles ligger tredjesidst.

For at tiltrække flere tilskuer, der kan heppe på det fynske hold, har man fra OB side valgt at gøre det gratis at komme og se kampen søndag.

Følgende spillere er udtaget:

3. Alexander Ludwig

4. Ryan Johnson Laursen

5. Ramon Leeuwin

6. Jeppe Tverskov

7. Kamil Vacek

8. Janus Drachmann

10. Rasmus Festersen

13. Sten Grytebust

15. Nicklas Helenius

16. Julius Eskesen

20. Jacob Barrett

21. Mathias Greve

23. Troels Kløve

24. Marco Lund

25. Mathias Jørgensen

26. Yao

28. Anders K. Jacobsen

30. Sayouba Mandé

Du kan følge kampen live herunder.