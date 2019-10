Slik-belønning: Mor tog sine børn ud af skolen

"Alle navne var skrevet op på tavlen, og hver gang en elev havde gjort noget forkert, så fik de en streg. Når de havde fem streger, så måtte de ikke gå ud i frikvarteret".

Det fortæller Pernille Neess Blix til TV 2/Fyn, efter vi mandag kunne fortælle, at Kystskolen i Krogsbølle har brugt slik til at motivere eleverne.

Læs også Slik-belønning på fynsk skole: Gode elever fik slik - de dårlige fik ingenting

Det var ikke kun streger på tavlen, som skulle motivere Pernille Neess Blix' to børns skoledag på Sletten Skole i Otterup. Der var som på Kystskolen også slik som belønning. Men det er slut nu.

William og Alberte blev nemlig for et halvt år siden taget ud af skolen. Pernille Neess Blix var træt af, at hendes børn skulle motiveres med metoder, hvor god opførsel blev belønnet med slik, og dårlig opførsel førte til frikvarterer indendørs.

Pernille Neess Blix underviser derfor William og Alberte hjemme ved spisebordet i Otterup.

- Hvis man møder barnet, hvor det er ud fra den naturlige lyst og læring, de egentlig har ud fra de spørgsmål, de har til livet, så behøver vi ikke denne her ydre motivation fordi, så bliver de drevet af deres egen lyst, siger Pernille Neess Blix.

Grædende barn i telefonen

Pernille Neess Blix' oplevelser er meget lig de oplevelser, flere forældre til børn på Kystskolen Afd. Krogsbølle i Nordfyns Kommune har fortalt om til TV 2/Fyn.

- Jeg fandt ud af det, da mit barn ringede grædende, fordi hun havde siddet tilbage sammen med to andre i klassen, der ikke havde fået slik, fortalte Sandie Johnson om sine oplevelser med Kystskolen.

En anden forældre har fortalt, at hendes søns selvtillid havde fået et knæk:

- Mit barn kom grædende hjem og sagde, at han var den dårligste i hele klassen, fordi han havde flest minusstreger og ikke fik slik. Hans selvtillid var helt nede på grund af det, fortæller Anja Riber og tilføjer:

- Som forældre bliver man enormt frustreret og ked af det.

Syge og utilpasse børn

Pernille Neess Blix fortæller også, at straf og belønning ikke har været godt for hendes børn:

- Jeg havde mine børn i skolen, fordi jeg tænkte det var godt for dem. Indtil det så ikke var godt for dem længere.

- Jeg synes ikke man skal tvinge børn til at være et sted, som de ikke kan se en mening med, som er hårdt for dem og som gør dem syge og utilpasse.

- Så er der et eller andet, der gør at jeg stiller spørgsmålstegn ved, hvad er der i det her miljø, som ikke er godt, siger Pernille Neess Blix.

Skoleder fra Sletten Skole, Mads Dahl Arvidsen har ikke ønsket at udtale sig om sagen.

Læs også 75-årig slår sit sidste brød op: - Nu får jeg otte timers søvn