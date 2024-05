Her er kørestolsbruger et splitsekund fra at blive kørt ned

Et øjebliks uopmærksomhed mere, og så havde bilen sandsynligvis ramt dem.

På en gåtur med hunden i hjembyen Snave på Sydvestfyn var Christian Greve og hans kone 10. marts i år ved at blive ramt af en bil, der kom kørende mod dem. I sidste sekund svingede bilen kraftigt over i den anden vognbane for ikke at ramme parret.

- Vi var meget rystede, fortæller Christian Greve om situationen.

Bag bilen kørte et ægtepar fra byen, som tilfældigvis fangede hændelsen på deres bilkamera. TV 2 Fyn viser videoen, som dokumenterer, at det var meget tæt på at gå alvorligt galt.

Hensynsløs kørsel

Christian Greve føler sig tit utryg i trafikken. Og den følelse er han langt fra ene om.

Den årlige tryghedsundersøgelse fra Justitsministeriet viser, at 68 procent af fynboerne i løbet af 2023 har oplevet hensynsløs kørsel i bil eller scooter eller knallert i deres eget nabolag. I resten af Danmark ligger tallet på 61 procent.

På få dage er to unge mænd blevet dræbt i trafikken på Fyn. Først døde en 20-årig mand mandag den 29. april af de kvæstelser han fik i en soloulykke dagen inden. Det skete i Ebberup blot seks kilometer fra Snave. I lørdags døde en 16-årig dreng efter en færdselsulykke mellem Nr. Aaby og Roerslev. I ingen af tilfældene mistænker politiet, at der har været tale om spirituskørsel eller for høj fart.

Ikke desto mindre frygter Christian Greve i Snave flere ulykker.

- Det er sådan noget, vi er bange for vil ske her også, siger Christian Greve.