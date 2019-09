Muligt bombefly fundet på bunden af Langelandsbæltet

Et muligt bombefly fra Anden Verdenskrig er fundet i Langelandsbæltet ud for Langelands sydlige spids.

Om bord kan der være ammunition, og derfor har søværnet udsendt et midlertidigt forbud mod at dykke, fiske, sejle, arbejde eller kaste anker i området.

Det fortæller Bo Petersen, der er næstkommanderende i Søværnets Dykkertjeneste, der står for det maritime ammunitionsrydningsberedskab i Danmark.

- Vi får en civil anmeldelse om, at en dykker har set noget, som ligner et gammelt flyvrag. Det er sandsynligvis et Lancaster bombefly, der ligger dernede. Dykkeren siger, at der også ligger noget, der kunne ligne flybomber. Det er det, vi har reageret på, siger Bo Petersen.

Al færden omkring vraget forbudt

Søværnet fik anmeldelsen om det opsigtsvækkende fund søndag omkring klokken 07.30. I navigationsadvarslen oplyser søværnet, at der kan være tale om farlig ammunition, og al færden nær fundet er derfor forbudt.

Bo Petersen pointerer, at det endnu ikke er bekræftet, hvad der ligger på bunden.

- Vi kan ikke komme ud og kontrollere det, han har sagt, fordi det blæser for meget, og der er høje bølger, siger han.

Så snart det er forsvarligt at rykke ud, bliver et dykkerhold sendt afsted, oplyser han.

- Vi dykker ned til vraget og laver en grundig undersøgelse i det nærliggende område for ammunition. Derved kan vi konstatere, om området kan frigives, eller om vi skal bortskaffe ammunitionen, således at området er sikkert igen, siger Bo Petersen.

Vraget er formentlig et engelsk fly

Lancaster er et britisk firemotorers bombefly, der blev sat i produktion i 1941 og anvendt under Anden Verdenskrig.

Der blev ifølge Store Norske Leksikon produceret 7344 fly af Lancaster-modellen, der efter krigen blev brugt som blandt andet rekognosceringsfly indtil 1956.

Det er absolut ikke et sædvanligt fund at gøre i dansk farvand, mener Bo Petersen, der dog mindes, at der blev også fundet et bombefly, da Storebæltsbroen blev bygget.

Forsvaret oplyser på Twitter, at dykkere undersøger det formodede flyvrag i de kommende dage, når vejret bliver varmere.

Vraget er fundet ud for Langelands sydlige spids, som på kortet er markeret med en hvid prik. Foto: Søværnet