Pernilles mors grav blev ryddet ved en fejl - to gange

Når hendes mors gravsted allerede er blevet nedlagt to gange, siden moren døde for ti år siden, er det slut med at bruge kirkegården.

- Jeg magter ikke at skulle igennem det her en gang til, fordi jeg stoler ikke på, at det ikke sker igen, og det er virkelig en hård og følsom omgang at gå igennem, hver gang.

Uheldig oplevelse

Pernille Julin ærgrer sig over, at det er nogle fejl i systemet, der gør, at hun i dag sidder tilbage med en uheldig oplevelse.

Hun har været i tæt dialog med personalet på Kirkegårdskontoret under hele forløbet.

- De har virkelig behandlet sagen med respekt og været meget empatiske. Jeg har fået en god behandling, men det ærgrer mig, at det er en systemfejl. Det må bare ikke ske, fastslår Pernille Julin.