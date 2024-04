Fyns Politi leder stadig efter vidne til vild ulykke

Efter en 72-årig kvinde den 17. april kørte gennem Netto-butikken på Nyborgvej i Odense, efterlyste Fyns Politi et vidne til episoden, som tilsyneladende stod så tæt på ulykken, at han er blevet ramt af vragdele.

Vidnet var kunde i butikken og blev opdaget af politiet, da efterforskere kiggede videoovervågningen fra butikken igennem. Han stod på gerningstidspunktet for enden af kasselinjen og pakkede sine varer efter netop at have betalt, da bilen kørte gennem ruden. Da manden betalte kontant, har det ikke været muligt at finde frem til ham på anden vis.

Og manden har endnu ikke meldt sig, oplyser Fyns Politi.

Kunden beskrives som: En ældre mand med gråt hår, cirka 170 centimeter høj og lettere foroverbøjet. Han var iført mørke bukser, en karrygul trøje og en mørk jakke. Han bar en sort skuldertaske og støttede sig til en grøn/turkis rollator.

Politiet vil stadig gerne i kontakt med ham. Har man information, kan man kontakte politiet på telefon 114.