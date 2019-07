Natur og maritime uddannelser hitter på Fyn

Mens universiteterne på landsplan går to procent tilbage, så fastholder SDU deres ansøgerantal. Derudover er det lykkedes universitetet at opnå en fremgang i de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Også SIMAC i Svendborg har tiltrukket flere studerende.

I fredags var der deadline for at søge ind på uddannelsernes kvote 1. Over 6.300 unge har valgt SDU som første prioritet og SIMAC har rekord i antallet af ansøgere på kvote 1.

Uddannelserne skal bruges i fremtiden

Hos SDU ser de særligt en fremgang i de naturvidenskabelige uddannelser. Her har universitetet en stigning på 19 procent i antallet af ansøgere. På landsplan er der en tilbagegang på fire procent inden for de samme uddannelser.

Det er særligt fysik, der lokker nye studerende til hos SDU.

- Vi kan kun være tilfredse. Vi holder vores tal, selv om der er en nedgang på landsplan. Samtidigt glæder vi os over, at de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser oplever en fremgang. Det er især inden for de områder, at der forventes at blive brug for mere arbejdskraft, siger Bjarne Graabech Sørensen, som er prorektor på SDU.

Humaniora og samfundsfaglige uddannelser går tilbage, mens uddannelsen til diplomingeniør i elektronik har en stigning på hele 67 procent.

Næsthøjeste stigning i hele landet

Hos SIMAC, der uddanner skibsfører, maskinmestre og skibsofficerer, oplever de en lignende tendens. Uddannelsesstedet slår rekord i antallet af ansøgere med en stigning på 27 procent.

I et optagelsesnotat fra uddannelsesministeriet afsløres det, at SIMAC dermed er den uddannelse med den næsthøjeste stigning i antallet af ansøgere.

Hos SIMAC er det skibsføreruddannelsen, der særligt trækker nye ansøgere til, hvor stort set alle har valgt uddannelsen som første prioritet.

- Vi vurderer foreløbigt det samlede ansøgertal til SIMAC's uddannelser som meget tilfredsstillende. Det er positivt, at så mange unge mennesker har fået øjnene op for, hvilke fantastiske muligheder de får med en maritim uddannelse, siger Jan Askholm, studierektor på SIMAC.

Alle ansøgere får svar den 26. juli.