Nordfynsk hjertestarterforening: Vi er klar, men bliver ikke brugt

Formanden for De Nordfynske Hjertestarterforeninger, Flemming Lunde Sørensen, er frustreret over, at de frivillige hjertestartere på Nordfyn ikke bliver brugt. De frivillige spørger, om det overhovedet bliver til noget. Foreningen har indkaldt til stormøde torsdag aften.

Flemming Lunde Sørensen var med til at stifte De Nordfynske Hjertestarterfoeringer, DNHF, i foråret 2017. Ifølge formanden lovede region Syddanmark, at DNHF skulle være i gang i efteråret 2017.

Selvom der efterhånden er uddannet over 180 frivillige, der skal assistere ved hjertestop, bliver de ikke brugt, og det frustrerer Flemming Lunde Sørensen.

- Formændene for de tre afdelinger i Bogense, Otterup og Søndersø ringer jo til mig og spørger, om det bliver til noget. Folk er begyndt at spørge, om de overhovedet skal bruges til noget. De frygter, at det hele er ved at smuldre, siger Flemming Lunde Sørensen.

App driller

årsagen til at DNHF ikke kaldes ud til hjertestop er, at den app, der skal sende de frivillige ud, ikke virker.

- Vi vil gerne have et system, der virker, inden vi sender folk ud. Det bruger vi en app til, som er udviklet af firmaet FirstAED, men der har været problemer med at få den til at fungere rigtigt. Derfor er vi nødt til at få systemet til at virke, inden vi tager det i brug. Det svarer lidt til at købe en ny bil. Det er ikke nok, at den ser flot og skinnende ud, den skal også virke, siger afdelingschef i sundhedsplanlægningen i region Syddanmark Helene Vestergaard.

Stormøde

Torsdag aften har De Nordfynske Hjertestarterforeninger indkaldt til stormøde på Tingstedet i Søndersø, netop fordi frustrationen er ved at brede sig i foreningerne: At det udkaldssystem, som skal kalde førstehjælperne, har været så længe undervejs, at folk er begyndt at tvivle på, om det overhovedet kommer i gang.

- Jeg har en klar forventning om, at vi på det møde får en dato for, hvornår vi kan begynde. Senest i slutningen af marts, siger Flemming Lunde Sørensen.

Helene Vestergaard forstår godt frustrationen hos DNHF.

- Det er klart, at man bliver frustreret, når man får en deadline, der bliver ved med at rykke sig. Jeg håber, at Flemming Lunde Sørensen og de andre medlemmer får en forståelse for vores udfordringer, når jeg taler med dem til mødet, siger Helene Vestergaard.

På mødet deltager repræsentanter fra Region Syddanmark, Dansk Folkehjælp, FirstAED, OUH og Nordfyns Kommune.

Mødet begynder klokken 19, og TV 2/Fyn sender direkte fra mødet i vores udsendelse klokken 19.30.