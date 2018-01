Nu bliver det nemmere: Nyt stoppested for fjernbusser i Odense

Tidligere har passagerer skulle til Sivmosevænget i Odense Syd, hvis de ville med bus til Aarhus eller København. Nu skal de til Rosengårdcentret.

Der er ofte mange penge at spare, hvis man rejser rundt i landet via et af fjernbusselskaberne i stedet for at tage toget.

Men indtil nu har det været besværligt for odenseanere og andre fynboer, hvis de ville rejse med bus fra Odense til eksempelvis Aarhus eller København.

Busstoppestedet har nemlig ligget tæt ved motorvejen på Sivmosevænget i Odense Syd, men nu rykker det seks kilometer nærmere centrum til en parkeringsplads ved Ørbækvej 100 tæt ved Rosengårdcentret. Dermed bliver det for mange nemmere at komme til stoppet.

Allerede taget i brug

Fjernbusselskabet Sortbillet.dk tog allerede busstoppestedet i brug onsdag. Den 15. januar tager et andet fjernbusselskab i Danmark, Flixbus, også stoppet i brug, skriver de i en pressemeddelelse.

- Med danskernes store interesse for at krydse landet i bus glæder vi os over at få forbedret forholdene for passagererne, så det bliver den bedst mulige oplevelse for passagerer og andre trafikanter, siger Winnie Højer, der er landechef for Flixbus.

Presseansvarlig for Sortbillet.dk, Jonas Schmidt, fortæller, at det nye busstoppested er kommet på plads i samarbejde med Odense Kommune, som kontaktede fjernbusselskaberne med ønsket om at finde en bedre løsning end den eksisterende.

Planen er, at busstoppestedet skal fungere indtil 2020, hvor der i forbindelse med åbningen af letbanen skal laves et nyt stop, der ligger ved et letbanestop.

Busselskaberne glæder sig desuden over, at der ved den nye parkeringsplads er bedre plads til flere busser ad gangen. Det har været et problem ved Sivmosevænget, at der ikke har været plads nok - til gene for både trafikken og erhvervslivet i området samt for buschauffører og passagerer.