Nu kan musen til 18 millioner ses på Fyn

Musen der fik en bro til 18 millioner, kan for første gang nogensinde ses i Danmark på Naturama i Svendborg.

Det berygtede og fredede nattedyr hasselmusen kommer nu frem i lyset på Naturama i Svendborg.

Hasselmusen har været genstand for flere års ophedet debat og polimik frem mod tilblivelsen af hasselmus-broen, der krydser den sydfynske motorvej. Og imens det er foregået, har ingen rigtig set det lille dyr.

Men nu er det muligt. For på Naturama, har de bygget et helt særligt anlæg.

Her kan man for første gang, opleve den lille nataktive Hasselmus i dagtimerne.

Dagens lys

Naturama har lavet et specielt anlæg, hvor de har byttet om på nat og dag. Det har de gjort, for at nattedyret kan ses i dagstimerne.

- Den er en meget vigtig del af vores natur. Det er den eneste af sin art, fortæller Poul Stentebjerg, mens han kigger ind i det nye anlæg.

Den lille syvsover feder sig op om sommeren og sover hele vinteren. Naturama har fået hasselmusen transporteret fra Tyskland for at vise, at den lille syvsover er 18 millioner kroner værd.

- Det er fuldstændig vildt, at man kan gå ind i sådan en kasse og tage et lille dyr op, der snorksover i hånden på dig. Du kan veje den og vende den rund og den sover bare videre, siger Poul Stentebjerg.

Hasselmusen er på den danse rødliste, og det betyder, at den er i risiko for at uddø.

Fakta om Hasselmusen er en gnaver, men ikke en ”rigtig” mus. Den er Danmarks eneste ”syvsover”.

Syvsoverne er en familie af pattedyr, som i naturen typisk kan kendes på de ret store øjne og en relativt lang og tyk busket hale.

Størrelse: Hasselmusen er 6-9 cm lang og halen 5-7 cm. I forsommeren vejer hasselmusen omkring 20 gram. Op til vintersøvnen kan den dog næsten fordoble sin vægt, så der er noget at tære på.

Levevis: Hasselmusens levevis er meget speciel: Den er dårlig til at komme fra sted til sted, da den færdes nemlig meget nødig på jorden – og slet ikke over åbne arealer eller uegnede levesteder.

Den forekommer udelukkende i områder, hvor der er megen og tæt krat og lysåben skov.

Hasselmusen kravler i grenene fra træ til træ og fra busk til busk i stedet for at løbe over jorden. Dermed er hasselmusen også meget isoleret i det danske landskab. Områder som marker, enge, vandløb og veje og byer er barrierer, som den ikke kan krydse.

Bevaringsstatus: Hasselmusen er blandt Danmarks sjældneste og mest truede dyrearter. Den findes kun relativt få steder i landet på små isolerede ”øer” af yngre blandet skov med masser af krat.



Kilde: Danmarks Naturfredningsforening



Af samme grund blev hasselmusen et stort taleemne blandt fynboerne i forbindelse med anlæggelsen af motorvejen fra Svendborg til Odense.

Musens bro

I 2008 stod hasselmus-broen, der kostede 18 millioner kroner, klar efter flere års ophedet debat. Der har endnu ikke været dokumentation for, at én eneste hasselmus har brugt broen over motorvejen, der forbinder Odense og Svendborg.

Den såkaldte faunabro var særlig tiltænkt hasselmusen, og derfor er det helt specielt for dyrepasseren nu at kunne præsentere den omtalte mus.

- Det er en stor ting at kunne vise og forklare om den. Så får folk mere opmærksomhed på den, og så bliver de måske også mere åbne overfor, at man har brugt nogle penge på at frede og redde den, siger Poul Stentebjerg.

Hasselmusens led i fødekæden er ikke af stor betydning, hvis man spørger dyrepasseren Poul Stentebjerg.

- Jeg ved ikke, om den har en central rolle at spille i vores natur, men det vil være fuldstændig forfærdeligt, hvis ikke der var den her syvsover tilbage. Så central er den ikke, men den er helt klart værd at passe på i og med, at det er Danmarks eneste syvsover.

Første parring nogensinde

Naturama opdagede gennem deres videoovervågning, at hasselmusene allerede var glade for deres nye hjem.

- Jeg gik faktisk i panik, må jeg ærligt indrømme. I torsdags så vi for første gang nogensinde en parring - vi så faktisk tre. Med en halv times mellemrum nåede han at parre hende tre gange.

Og med sådan en parring er der julelys i øjnene hos dyrepasseren.

- Det kunne være rigtig fedt også at vise ungerne frem, siger Poul Stentebjerg

