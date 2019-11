Forsøg gøres permanent: Nu må du tage brugbare ting med hjem fra genbrugspladsen

Måske har du selv undret dig på genbrugspladsen; hvorfor må man egentlig ikke tage ting med hjem fra genbrugspladsen, hvis de ingenting fejler?

Det samme gjorde de i Svendborg, og derfor påbegyndte de i juni et forsøgsprojekt under mottoet Her må du ta'. Konceptet er netop, at kunder på genbrugsstationen kvit og frit kan tage brugbare ting med sig hjem, i stedet for at de ender i containeren.

Og projektet har været en kæmpe succes.

I løbet af de fire-fem måneder, forsøget har kørt, har de flere end 6.000 kunder taget i alt 50 ton 'affald' med sig hjem fra genbrugsstationerne i Svendborg og Hesselager.

Flere kunder har protesteret ved udsigten til, at forsøgsprojektet muligvis skulle lukke. Derfor har Vand og Affald, som står bag genbrugsstationerne i kommunen, nu besluttet at lade det fortsætte permanent.

- Vi er glade for, at det er blevet så stor en succes. Det viser bare, at interessen for genbrug er stigende, og at borgerne også er opmærksomme på de mange ressourcer, der ellers går til spilde, siger Søren Kongegaard, der er bestyrelsesformand for Vand og Affald, i en pressemeddelelse.

Gøres permanent

Derfor har Vand og Affald besluttet at lade den populære forsøgsordning blive til et blivende projekt.

Så når man fremover afleverer materialer på genbrugsstationerne eller til storskrald, går de som udgangspunkt til genbrug.

Derfor vil personalet kunne tage brugbare ting ud af containeren og sende dem videre til genbrug, med mindre kunden direkte har angivet, at de ikke må genbruges.

- Der er stadig masser af gode ting, der ender i vores containere, og det må vi lave om på. Derfor har vi besluttet at gå lidt mere radikalt til værks, siger Søren Kongegaard.