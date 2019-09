Optimistisk ledig på jobmesse: - Nu må vi se, hvem der ringer først

Kvalificeret arbejdskraft inden for logistik og transport har været en mangelvare i flere år, og ifølge en ny opgørelse er der alene på Fyn 80-90 stillinger at søge.

Derfor deltog Ali Khan på torsdagens jobmesse i Odense, som blev afholdt af Dekra, da en stigende vækst i transportsektoren øger behovet for ny arbejdskraft.

Ali Khan har været sygemeldt i to år, og nu er han klar til at vende tilbage på arbejdsmarkedet.

- Jeg er uddannet inden for transport og logistik og har kørekort til alt, der kører på hjul faktisk, siger han.

Ali Khan fortæller, at det er friheden ved arbejdet som chauffør, der trækker i ham. Han plejer at sige, at når man først er blevet chauffør, så er man det for livet.

- Jeg savner landevejen. Så længe, man passer sit arbejde, så er det bare friheden og landevejen, siger han.

Umættet marked

En af dem, der deltog på messen i rollen som arbejdsgiver, er John Bergholdt. Han er formand for brancheforeningen Dansk Persontransport og ejer af selskabet Bergholdt.dk. Selvom han ikke oplever, at det er svært at rekruttere folk til sin egen virksomhed, er det et generelt problem.

- Som branche har vi den udfordring, at vores chauffører i gennemsnit er 56 år, så vi har en del naturlige afgange. Vi har mange mennesker, der kommer relativt sent ind i branchen, når de måske er blevet trætte af et andet job, siger han.

Christian Burkal Jørgensen, der er afdelingsleder i Dekra Syddanmark, oplever, at mange hører, at chauffører fra andre europæiske lande udkonkurrerer de danske.

- Det er en blanding af sande historier og myter. Så ja, der er job at få, hvis man kommer som ny med kørekort. En stor del af de jobs, man får så som eksportkørsel, bliver i stigende grad overtaget af chauffører fra andre lande, fordi danske virksomheder har sværere ved at være konkurrencedygtige, siger han og fortsætter:

- Størstedelen af den nationale godstransport i Danmark bliver udført af danske chauffører.