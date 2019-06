Alvorlig situation i Assens: - Nu skal hver en sten vendes

- Det er nødvendigt, at vi får vendt hver en sten.

Sådan lyder det fra borgmesteren i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V).

Det står ikke lige frem let til i Assens Kommune, der har været hårdt ramt på økonomien de seneste år. De har både fået ekstraregninger fra staten og for godt to måneder siden, blev den fynske kommune også ramt af en ekstraordinær udgift på 50 millioner kroner som følge af et forlig i en sag.

Torsdag aften holdt kommunen et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget, og der er ikke meget godt at sige efter mødet.

- Situationen er ganske alvorlig. Men den er jo meget mere alvorlig, hvis man ikke tager affære. Det, det handler om, er at tage affære nu, siger borgmesteren til TV 2/Fyn.

Den fynske kommune har alene i år haft et merforbrug på 52 millioner kroner, mens de sidste år havde et på 62 millioner kroner. Det giver en merudgift på 114 millioner kroner lige nu - og vi er kun halvvejs i 2019.

Det kommer til at ramme asseneserne.

- Der er ingen tvivl om, at vi står foran så store reduktioner, at det kommer til at gøre ondt og kunne mærkes ude blandt vores borgere, ligesom vi kommer til at afskedige medarbejdere, siger borgmester Søren Steen Andersen.

For mange "dyre" borgere

Der er mange grunde til, at Assens Kommune lige nu står med merudgifter, der næsten slet ikke er til at overskue.

- Der er en pludselig stigning i nogle grupper af borgere, der skal have hjælp. For eksempel inden for arbejdsmarkedsområdets mange forskellige ydelsesområder, handicapområdet og i øvrigt også inden for børn, der har specielle behov. Det er nogle ting, som fylder rigtig meget hver især, og som vi ikke altid har mulighed for at se dem komme, før de er kommet, fortæller Søren Steen Andersen.

Kommunen har blandt andet skulle bruge for mange penge på sårbare børn og unge, der for eksempel er blevet tvangsanbragt eller er blevet tilbudt dyre specialtilbud. Også handicap- og psykiatriområdet i kommunen er skyld i den pressede økonomi.

Sten skal vendes

Efter mødet torsdag eftermiddag er økonomiudvalget blevet enige om, at der skal hentes hjælp udefra. Der skal nye øjne på de mange penge.

- Det er derfor nødvendigt, at vi får vendt hver en sten og kigget på, om der er andre måder at gøre tingene billigere og mere effektivt, siger borgmesteren.

Det kommer til at blive et eksternt konsulentfirma, som skal komme med deres input til, om kommunens opgaver kan løses på andre måder og med færre ressourcer.

En af løsningerne på pengeproblemet i Assens er ifølge borgmesteren en ny udligningsreform.

- Alene i år mister Assens Kommune 167 millioner kroner i udligning fra staten. En mere retfærdig udligningsreform, vil kunne styrke og sikre en bedre økonomi, siger Søren Steen Andersen.