Ny bydel i Odense: Nu bygges 145 boliger

Ejendomskoncernen Barfoed Group sætter nu gang i et af byens største bydelsprojekter i Odense. 65.000 kvadratmeter bebyggelse med en værdi på mere end halvanden milliard kroner.

Der sker virkelig meget i Odense for tiden. I hvert fald hvis man ser på antallet og størrelsen af boligbyggerier rundt omkring i Odense. Og nu kommer der et til.

Barfoed Group igangsætter nemlig første etape af et af Odenses største bydelsprojekter med én ejer i august. Byggeriet kommer til at tage mellem fire og fem år.

Hele 65.000 kvadratmeter bebyggelse med en samlet værdi på mellem 1,6 og 1,7 milliarder kroner skal skyde op på Munkebjergvænget i Odense M. 15.000 kvadratmeter skal gå til erhverv som kontor, dagligvarer, fitness, børnehave og vuggestue, mens 50.000 kvadratmeter vil blive lejeboliger til odenseanerne.

- Vi har sammen med dygtige rådgivere og Odense Kommune arbejdet længe på denne lokalplan og hele udviklingen af området og bydelen, og det er for Barfoed Group en stor opgave, som vi glæder os meget til at komme i gang med, siger koncerndirektør, Frederik Barfoed, i en pressemeddelelse.

Boliger til alle

Allerede i 2010 opførte Barfoed Group de første 188 boliger i Munkebjerg Park, og nu kommer der så 145 boliger mere til.

Hele bydelen Munkebjerg Park i Odense M, når det står færdigt. Foto: Barfoed Group

Boligerne bliver to-, tre- og fire-værelses lejligheder, hvor der minimum vil være to altaner til hver. Lejlighedernes størrelse vil blive mellem 60 kvadratmeter og 160 kvadratmeter, dog med de fleste på 80 til 110 kvadratmeter.

I næste etape kaster Barfoed Group sig over erhvervsbyggeriet. 6.500 kvadratmeter kontor og dagligvareforretning skal bygges på hjørnet mellem Niels Bohrs Allé og Munkebjergvej. Det skal fremover kaldes Munkebjerg Business Park.

- Det er vores ønske på Munkebjerg Park, at bydelen også skal have børnehave og vuggestue, da børn skaber liv og glæde. Vi får derved en bydel, hvor alle aldersgrupper lever sammen – det tror jeg på kan skabe en masse energi og et dejligt nærmiljø at bo i, og det vil gøre mig både glad og stolt, når vi lykkes med det, siger Frederik Barfoed.

Der skal opføre 6.500 kvadratmeter erhverv i næste etape. Foto: Barfoed Group

Ud over kontor og dagligvareforretning vil der også komme en del parkeringspladser på stedet.

Både bolig- og erhvervsbyggeriet i Munkebjerg Park tegnes af arkitektfirmaet Juul & Frost, som Barfoed Group mange gange har benyttet sig af.