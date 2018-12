Ny kandidat afløser Kudsk i Nyborg

Mandag aften valgte Dansk Folkeparti i Nyborg-kredsen ny folketingskandidat. Valget faldt på Lars Kolling, som nu afløser Carsten Kudsk som folketingskandidat i kredsen. Carsten Kudsk har i stedet valgt at stille op som folketingskandidat i Middelfart-kredsen.

Lars Kolling sidder i byrådet i Assens, hvor han blev valgt ved kommunalvalget i november sidste år.

- Det er fantastisk, og jeg er rigtig glad og beæret over, at jeg er blevet valgt, siger Lars Kolling.

Udover Lars Kolling stillede også Flemming Boye op, der sidder i kommunalbestyrelsen på Ærø. Begge de to kandidater forsøgte også at blive valgt som afløser for Dorthe Ullemose, som var folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Svendborg. Men her faldt valget på Eva Jørgensen fra Nordfyn.

- Jeg tror, at Nyborg-kredsen er ligeså god som Svendborg-kredsen. Jeg har en relation, da min søster bor i byen. Jeg vil gerne vælges til Folketinget og arbejde for Nyborg og hele Fyn, siger Lars Kolling.

Ingen forventninger før valget er slut

På Lars Kollings politiske menukort er flere mærkesager, som han vil arbejde for, hvis han bliver valgt.

Foto: Assens Kommune

- Jeg har fokus på, at flygtninge og integration er en tung byrde for vores samfund. Og så har jeg også fokus på, at der er en række unge, der skal have en uddannelse. Både når det gælder akademiske uddannelser og håndværksuddannelser. Vi skal have alle med. Det er vigtigt, at alle er med, for at vi kan bevare vores velfærdssamfund, siger Lars Kolling.

Lars Kolling har været medlem af Dansk Folkeparti i over ti år, og det er første gang, at han kandiderer til Folketinget.

Selvom Nyborg-kredsen ikke tidligere har givet valg for Dansk Folkeparti til Folketinget, så slår det ikke den nyslåede folketingskandidat ud.

Det er en del af gamet, og jeg har ikke nogle forventninger førend valget er overstået. Jeg skal nok sørge for, at det ikke er min skyld, hvis jeg ikke bliver valgt. Jeg lægger mig i selen, siger Lars Kolling.

