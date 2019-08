Lufthavnsbyggeri: Nyborg-koncern lander sin største ordre nogensinde

Lufthavnene i Nuuk og Ilulissat på Grønland skal i løbet af de næste fire år udbygges, og det er det fynske firma Munck Gruppen, der kommer til at stå for at bygge landingsbanerne og en lang række andre opgaver, der følger med udvidelsen.

Firmaet underskrev kontrakten 13. august, og arbejdet går i gang til efteråret og varer indtil 2023.

- Vi er utroligt glade for, at aftalen er faldet på plads, og vi ser frem til at påbegynde arbejdet snarest muligt. Projektet ligger helt i tråd med vores strategi om at øge aktiviteten inden for international infrastruktur, siger koncerndirektør Hans Jørgen Munck i en pressemeddelelse.

Lufthavnsprojekterne i de to grønlandske byer bliver selskabets største til dato. Ifølge firmaet vil der i perioder være beskæftigelse til over hundrede medarbejdere.

Nye jobs

På koncernens hjemmeside er man begyndt at søge blandt andet anlægsfolk, mekanikere og smede, og man opfordrer til, at interesserede besøger firmaets hjemmeside, hvor de nye jobs løbende vil blive slået op.

- Det er spændende projekter, hvor der stilles store krav til planlægning og logistik – og som rent anlægsteknisk bringer mange af vores kompetencer i spil. Vi har forberedt opgaven gennem længere tid, og vi får nu mulighed for at rekruttere endnu flere kompetente medarbejdere til både Grønland og den hjemlige organisation, lyder det fra direktøren i pressemeddelelsen.

Entrepriserne, man har skrevet kontrakt på, går ud på at bygge landingsbaner, bygge rullevejen, som forbinder landingsbanerne. Derudover skal man byggemodne grunden til nye terminalbygninger.

Det vil sige at gøre grunden klar til at bygge på, som for eksemple gøres ved at anlægge veje, kloakere, fremføre el og vand og så videre.

Ydermere skal koncernen stå for roduktion og udlægning af asfalt, omlægning og tilslutning til adgangsveje, etablering af el-, vand- og kloakledninger og anlæg af parkeringsarealer.