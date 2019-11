Nyborg redder gågadens juleudsmykning

Butikslukninger efterlader ikke kun tomme og mørke vinduer i gågader og på handelsstrøg.

Også juleudsmykningen risikerer at slukke, når der bliver færre butiksejere til at betale til fælles indkøb af guirlander, lyskæder og juletræer.

Flere steder i landet er handelsstandsforeninger presset økonomisk, og det får kommuner til at træde til med større bidrag i et forsøg på at redde julehandlen.

- Tidligere var det en udgift, som handelsstandsforeningen selv stod for, men med færre butikker er det blevet sværere.

- Vi vil gerne have en hyggelig by og sikre, at folk ikke kører andre steder hen for at handle, siger Peter Wagner Mollerup (V), formand for erhvervsudvalget i Nyborg Kommune.

Her har byrådet i år ekstraordinært afsat 750.000 kroner til indkøb af ny julebelysning i byens handelsgader.

Desuden forpligter kommunen sig til årligt at betale 150.000 kroner til driften.

I Roskilde plejer foreningen Roskilde Handel at indsamle 550.000 kroner i frivillige bidrag fra butikkerne.

Men i år er der et hul i kassen, og derfor har et bredt flertal i kommunens erhvervsudvalg bevilget 300.000 kroner til julebelysning og træer på torvet.

- Hvis Roskilde også skal være en handelsby om fem-ti år, er det nødvendigt.

- Det handler om at bringe folk sammen og skabe noget fysisk handel som alternativ til onlinehandlen, siger Camilla Vilby-Mokvist, der repræsenterer Socialdemokratiet i udvalget.

Hun peger på, at den slunkne kasse i Roskilde Handel ikke så meget skyldes butiksdød, men i højere grad at en del butikker ikke længere vil bidrage.

Det gælder blandt andet kæder med udenlandske hovedkontorer.

- De er fløjtende ligeglade med, om handelsbyerne består, og det kan vi i byrådet ikke sidde overhørig.

- Men jeg synes, at det er vanvittigt, at vi skal finansiere julebelysning, når vi i år skal spare millioner på de yngste børn, skolerne og de ældre, siger Camilla Vilby-Mokvist.

Fra 2008 til 2016 er der på landsplan forsvundet 3034 butikker, viser den seneste kortlægning fra Dansk Erhverv. Det er især flere indkøb på nettet, der slår hårdt.

Eksempelvis er hver tredje boghandel, hver fjerde skobutik og hver femte tøjbutik lukket.