Pæn forårsdag på Fyn: Nyd den inden det vender

Torsdagen bliver endnu en pæn forårsdag, hvor fynboerne igen kan nyde lidt varmere temperaturer.

Fra morgenstunden vil temperaturerne være omkring de ni graders varme. Der går ikke mange timer op af formiddagen før det bliver varmere, og temperaturerne stiger til de 12 graders varme.

Læs også Tiende dag med valgkamp: Det sker på Fyn

Mange steder på Fyn vil morgenen og formiddagen være præget af skyer.

- Især omkring Storebælt vil der mange steder være de her højtliggende sivskyer, fortæller TV 2 Vejrets Andreas Nyholm og fortsætter:

- Skyerne vil enkelte steder fortsat være i det fynske et godt stykke op af dagen, hvor de vil bevæge sig fra vest mod øst.

Lille risiko for dryp

Selvom det meste af Fyn vil få en torsdag, hvor forårssolen vil skinne. Så er der også enkelte steder, hvor der kan komme enkelte dryp.

Risikoen for lidt regn er størst, hvis man befinder sig på den sydlige del af Fyn og Langeland.

- Men torsdagens vejr vil først og fremmest være en tør affære, siger Andreas Nyholm.

Regn på vej

Torsdag eftermiddag vil byde på en sløret sol og temperaturer på 15-16 grader. Vinden vil kunne mærkes ude ved kysterne, men den vil ikke være kraftig.

I løbet af aftenen vil man kunne mærke, at der sker et skift i vejret. Fredag, hvor det er Store Bededag, bliver vejret vådt og gråt på Fyn. Dermed bliver der også en endnu større grund til, at de varme hveder rigtig kan nydes inden for.