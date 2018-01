Nyslået fynsk Lottomillionær: I havde nær taget livet af mig

I en hel uge gik en fynbo rundt uden at vide, at han i solklappen på sin bil havde en Lottokupon liggende med en værdi af 3.750.000 kroner.

Tallene blev udtrukket forrige lørdag, hvor en pulje på 15 millioner blev delt mellem fire vindere.

- Det er jo frygteligt at tænke på nu, at den bare har ligget der. Men det er jo bare smart, for så har man den altid med, hvis man lige kommer forbi kiosken. Men det kan da godt være, at jeg fra nu af vil lægge mine kuponer et andet sted, fortæller den glade millionær, der samme morgen som Danske Spil fanger ham, har været i banken.

Manden var lørdag middag taget ned for at handle og få tjekket sine vanlige lynlotto-kuponer uden joker, som han aldrig selv får kigget efter derhjemme.

Den helt store

Også som vanligt, joker han med kioskpersonalet, da han lægger kuponen på disken med et smil og ordene: - Og jeg vil bare gerne være anonym.

Damen bag disken kører kuponen igennem, og manden når da at registrere, at der er en gevinst på kuponen. Men da det går op for ham, at gevinsten er over 9.999 kroner – og at kioskpersonalet fortæller ham, at det altså godt kan betyde, at det er ”den helt store”, stivner smilet og blodet begynder at bruse i kroppen.

Det er ejeren af kiosken, som vinderen har kendt gennem mange år, der får ringet til Danske Spil og fundet ud af, at manden og hans kone er blevet millionærer.

- I var sgu lige ved at tage livet af mig ved chokket. Og så kom tårerne. Men jeg troede stadig ikke helt på det. Så da jeg kom hjem, ringede jeg til min gode ven og nabo, som jeg har kendt i 35 år, og spurgte om han ikke lige ville komme over. Han var egentlig taget på fisketur og havde kørt temmelig langt. Men da jeg fortalte om gevinsten, vendte han om med det samme. Jeg måtte simpelthen have nogen til at tjekke tallene igen sammen med mig.

Siden fulgte en lang lørdag aften og søndag. Kuponen blev skiftevis gemt under tallerkener, bag en liste på køkkenskabet, under gulvtæppet og mange andre forskellige steder.

- Man bliver jo nærmest helt skør af at sidde hjemme med den kupon. Det er næsten ikke til at holde ud. Man ser jo for sig, at huset brænder, hvis man går hjemmefra et øjeblik – og man tør heller ikke have den på sig, fortæller han.

Glædestårer

Glæden og lettelsen var selvsagt stor, da han mandag morgen kunne tage i banken og få kuponen i sikkerhed. Og at pengene er faldet på et tørt sted, er der heller ingen tvivl om.

- Min kone har for kort tid siden fået konstateret en kronisk sygdom. Og da jeg har et meget hårdt arbejde, hvor jeg tager hjemmefra klokken 6 om morgenen og kommer sent hjem om aftenen og samtidig skal klare det praktiske. Så har jeg grublet meget over, hvordan jeg skulle få det til at hænge sammen med at skulle arbejde, til jeg bliver 67 år. Men nu kan jeg købe mig lidt fri. For det er altså ikke fordi, jeg vil sige op. Jeg er meget glad for mit arbejde. Jeg kan bare ikke holde til det i længden. Det er nok også med den baggrund, at jeg har grædt så meget. Det er bare en kæmpe forløsning.

Udover at købe sig til mere fritid vil manden begave sine børn og børnebørn, og selv om han ikke er den rejselystne type, har han altid drømt om at opleve Grønland.

- Nu må vi se, om det kan lade sig gøre at komme afsted. Men drømmen lever da - især nu, lyder det.

Parret har fået tilbudt millionærrådgivning, som Danske Spil tilbyder alle, der vinder over 1,5 millioner kroner. De har takket ja til tilbuddet.