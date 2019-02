Nyt 5G-net skal transportere blod på OUH

Inden for få år kan der stå 5G i hjørnet af din smartphoneskærm – i stedet for 4G, som mange bruger i dag.

Men allerede i dette forår kommer 5G til at spille en rolle på Fyn. Fra 1. marts er Odense Universitetshospital, OUH, med i et pilotprojekt, hvor 5G-netværket skal bruges til at transportere blandt andet blodprøver rundt på sygehuset. Det kommer til at ske med en selvkørende robot, der er koblet op på det hurtige netværk.

- Med 5G er vi meget sikrere på at få information hurtigt frem og tilbage fra robotten, siger Peder Jest, der er lægefaglig direktør på OUH.

Det er et af tre pilotprojekter, der er et led i Energistyrelsens 5G-handlingsplan, som Lars Christian Lilleholt (V) mandag præsenterede ved et pressemøde i Odense. Formålet med pilotprojekterne er at teste, om 5G-netværk kan være med til at forbedre sygehusenes muligheder.

- Til mulighederne for at transportere for eksempel blodprøver rundt på sygehusene er der brug for 5G, lyder det fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Ifølge Energistyrelsen er 5G-nettet op til 100 gange hurtigere end 4G-nettet - og så har det nogle vigtige egenskaber, der gør det relevant for en sektor som sundhedssektoren. 5G-nettet har ifølge Energistyrelsen høj pålidelighed, lav svartid og en garanteret kvalitet, der gør, at flere teknologier kan bruge nettet uden at forstyrre hinanden.

Kan spare personale for mange gåture

På OUH bliver der hver dag flyttet mange prøver rundt mellem patienter og laboratoriet på sygehuset. Størstedelen kan sendes rundt ved hjælp af rørpost, som er et system, hvor prøverne sendes rundt i rør ved hjælp af trykluft.

Men nogle prøver egner sig ikke til at blive transporteret som rørpost, for eksempel grundet størrelse eller krav til temperaturer.

Det er her, robotten kommer ind i billedet.

Normalt vil personalet ifølge OUH dagligt bruge omkring to en halv time på at gå frem og tilbage med prøver, der ikke kan sendes med rørpost. Ved at lade robotten tage over på den opgave kan personalet derfor spare meget tid.

Antallet af blodprøvetagninger på OUH er samtidig i markant stigning. Blandt andet er der en stigning på 50 procent for blodprøver taget i forbindelse med forskning. Det er ifølge OUH også en del af baggrunden for, at man kører pilotprojektet på dette område.

Skal køre mellem patienter, pårørende og personale

Robotten på 5G-nettet kommer ti gange dagligt til at fragte blodprøver frem og tilbage fra analyse. Den bliver programmeret til at køre en fast rute med en hastighed på tre kilometer i timen.

Prøverne kommer undervejs til at ligge låst inde i det hospitalsskab, der er monteret oven på robotten.

Når robotten skal køre på sygehusets gange, kan den styre uden om patienter, personale og pårørende via 360-graders scannere og 3D-kameraer monteret på den. Med dem kan robotten kan stoppe op, hvis den er ved at støde ind i nogen eller noget - og finde en anden vej at køre.