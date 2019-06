Nyt håb for somalisk familie: - Det var trist, men nu er vi glade derhjemme, siger datter på 17 år

Der er glæde hos somaliske Roweyda Abdisalan Hussein på 17 år, der har fået besked om, at Nyborg Kommune genoptager forsørgelsen af hendes ellers udviste somaliske familie, da hendes familie har fået opholdstilladelsen tilbage.

- Jeg er megaglad. Jeg synes, det gik lidt trist, men nu går det godt. Vi er glade derhjemme, siger Roweyda Abdisalan Hussein til TV 2/Fyn.

Familien har i et halvt år levet af lokale indsamlinger. Havde det ikke været for indsamlingen af hundredtusindvis af kroner, havde familien ikke haft mulighed for at blive boende i Nyborg.

- Jeg er taknemmelig for Nyborgs borgere og rektoren (på Nyborg Gymnasium, der har hjulpet familien, red.). De er rigtig søde mennesker. Havde det ikke været for dem, ville vi ende på et center, siger Roweyda Abdisalan Hussein, der gerne vil takke alle, der har hjulpet familien.

Nyborg Kommune genoptager forsørgelsen af familien og lader blandt andet familiens to mindste børn komme i børnehave og vuggestue hurtigst muligt.

Sagen genoptaget

Familien Abdisalan Hussein, der består af otte børn og to voksne, mistede i oktober 2018 sin opholdstilladelse efter at have været i Danmark i tre år.

Udlændingestyrelsen begrundede afgørelsen med, at der nu var mindsket risiko for familien ved at vende tilbage til Somalia. Som følge heraf stoppede Nyborg Kommune med at udbetale integrationsydelse til familien, og børnene blev meldt ud af skoler, børnehave og vuggestue. Forældrene måtte heller ikke længere arbejde i Danmark.

Flygtningenævnet har dog genoptaget sagen.

12-tal i danskeksamen

Roweyda Abdisalan Hussein går i tiende klasse og skal til eksamen tirsdag. Hendes søster Roda på 16 år har mandag været til eksamen i dansk, hvor hun har fået et 12-tal.

Hvad går du efter?

- Jeg går også efter et 12-tal, forsikrer Roweyda Abdisalan Hussein.

Forsvarsadvokat: Nu kan familien sove om natten

Niels Erik Hansen, der er forsvarsadvokat for familien Abdisalan Hussein, glæder sig ligeledes over, at familien ikke længere skal bekymre sig om, hvor deres næste måltid skal komme fra.

- Det er vi rigtig glade for. Det giver en tryghed for familien. Umiddelbart får de ro på og kan sove om natten. De er ikke afhængige af, at folk samler penge til ind, så kan de få noget at spise, siger Niels Erik Hansen til TV 2/Fyn.

Familiens forsvarsadvokat kritiserer hele familiens forløb, der af rektor på Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm blev beskrevet som “seks måneders mareridt”.

- Det er grotesk. Det er et udtryk for, at der er gang i et udvisningsprogram for somaliske familier, siger Niels Erik Hansen og henviser til, at andre somaliske familier i Danmark står i en lignende situation.

Sådan er fremtidsudsigterne

Fremtiden er dog fortsat uvis for den somaliske familie, der trods opholdstilladelsen ikke er sikret at kunne blive i landet.

Forsvarsadvokaten forsikrer, at familien ikke forsøger at trække sagen i unødvendigt langdrag.

- Vi tror, familien er berettiget til at blive, siger Niels Erik Hansen.

Han forventer, at der vil falde en afgørelse om et halvt til et helt år.