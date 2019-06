Nu lysner det for udvist somalisk familie: - Seks måneders mareridt er nu slut

Nu ser det ud til at lysne lidt for den udviste somaliske familie Abdisalan Hussein fra Nyborg.

Familien har netop fået meldingen om, at Nyborg Kommune genoptager forsørgelsen af familien og blandt andet lader de to mindste børn komme i børnehave og vuggestue hurtigst muligt.

Familien har i godt seks måneder levet af lokale indsamlinger og almisser, men det er forbi nu.

Jeg er fantastisk lettet og glad på familiens vegne. Seks måneders juridisk tomrum og mareridt er nu slut. Henrik Vestergaard Stokholm, rektor på Nyborg Gymnasium

Familien får nemlig sine rettigheder tilbage, og situationen bliver den samme, som før kommunen lukkede for kassen og stoppede al støtte til den somaliske familie, og børnene i familien blev meldt ud af skole og institutioner.

Det kommer til at betyde, at børnene igen kan starte i skole, børnehave og vuggestue, mens faderen kan arbejde igen, og moderen allerede i denne uge skal til møde i jobcenteret for at ansøge om sociale ydelser og på den måde komme ind i systemet igen.

Ingen skole eller penge

Familien Abdisalan Hussein, der består af otte børn og to voksne, mistede i oktober 2018 sin opholdstilladelse efter at have været i Danmark i tre år. Udlændingestyrelsen begrundede afgørelsen med, at der nu var mindsket risiko for familien ved at vende tilbage til Somalia.

Dermed stoppede kommunen med at udbetale integrationsydelse til familien og meldte børnene ud af skoler, børnehave og vuggestue. Derudover måtte forældrene ikke arbejde, og det har gjort det vanskeligt for familien at leve, da der ingen indkomst har været.

Udviklingen i sagen skyldes, at flygtningenævnet har genoptaget familiens sag om opholdstilladelse. Dermed har familien igen i juridisk forstand lovligt ophold i Danmark og så kan ydelserne fra kommunen igen optages.

Lokale har hjulpet familien

De seneste måneder har familien levet af lokale indsamlinger, fordi de ikke selv har haft mulighed for at tjene penge eller modtage nogle som helst ydelser.

I februar donerede en hemmelig velgører fra lokalsamfundet i Nyborg 80.000 kroner af egen lomme, som gik til at tre af børnene i familien kunne gå på Refsvindinge Friskole resten af skoleåret ud.

Siden årsskiftet og frem til den gavmilde donering har de tre børn gået i "nødskole" på Nyborg Gymnasium, hvor frivillige lærere har stået for undervisningen.

Ud over nødskolen har Nyborg Gymnasium - for egen regning - ladet familiens to ældste døtre fortsætte i 10. klasse.

En glad rektor

Det glæder da også rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, at familien nu kan se frem til en lidt mere "normal" hverdag for både børnene og de voksne.

- Jeg er fantastisk lettet og glad på familiens vegne. Seks måneders juridisk tomrum og mareridt er nu slut, for kommunen går nu ind og støtter familien, som før de skæbnesvangre dage i november, da alle børn blev meldt ud af skolen og kasserne blev lukket, fortæller rektoren til TV 2/Fyn mandag morgen.

Henrik Vestergaard Stokholm trodsede i december sidste år Nyborg Kommune og lod de to somaliske søstre Roda og Roweyda Abdisalan Hussein fortsætte i deres deres 10. klasse på Nyborg Gymnasium, efter kommunen havde lukket for alle ydelser.

- Jeg er glad for, at vi holdt fast og kæmpede for, at familien kunne blive. Forløbet har været en hæslig parentes i familiens liv, men nu kan alle ånde lettet op, siger rektoren, der har været i mange ophedede diskussioner med flere fremtrædende DF-politikere, der ikke har ment, at han gjorde det rigtige.