Dagens Fantastiske Fællesskab: Nyt liv i en gammel fabrik

Sådan her beskriver foreningen Polymeren sig selv i deres indstilling:

Plads til alle, højt til loftet, masser af muligheder for motion, kultur og skabelse af relationer på tværs af alder, køn - og sidst men ikke mindst samler byen.

Hvordan vil I beskrive jer selv som fællesskab?

Polymeren ligger i Årslev i gamle rå fabriksbygninger. I mange år stod de tomme og var på mange måder en torn i øjet for byen. Kommunen (Faaborg-Midtfyn) købte så fabrikken og gik i dialog med byens folk. Hvad ville man have, hvad kunne lade sig gøre. Rigtig meget er sket - fabrikken oser af liv og glæde. Og sidste år blev der dannet en forening på stedet. Foreningen råder over en del af de mange kvadratmeter, og resten af fabrikken er det kommunen, der lejer ud til diverse iværksættere.

Foreningen Polymeren rummer rigtig mange facetter. En af de ting der trækker rigtig mange er "Funktionel træning". Flere dage om ugen stiller der frivillige op og laver fed træning. Kendetegnet for disse dage er at der er op imod 30-60 deltagere. Alle aldre, alle køn, alle størrelser og alle i forskellig form. Men kendetegnet er at alle kan være med og der er garanteret sved på panden.

Der er træning stort set alle dage.

Læs også Dagens Fantastiske Fællesskab: Aldrig for gammel til kajak

Hvad sker der ellers?

Ud over dette har "Sund i Årslev" til huse i lokalerne hver onsdag aften. Her er der to kvinder der har lavet et gratis tilbud omhandlende sund kost og motion - for dem der gerne vil have en sundere livsstil og tabe sig. For dem der synes det er svært at tage første skridt ind af døren til de store fællestræninger. Her bliver de langsomt sluset ind - og bliver ret hurtigt en del af det store fællesskab.

Foreningen Polymeren rummer også Fyns fedeste skaterhal - denne er bygget af flere frivillige, og der kommer folk fra hele Fyn der synes den er skøn at komme i. Der er plads til alle og igen er mottoet "her hjælper vi hinanden".

Hvad har Polymeren gjort for lokalområdet?

Fællesskabet på Polymeren har gjort noget helt unikt for byen. Flere har lært hinanden at kende igennem Polymeren - for tilflyttere i byen er det et sted hvor man kan lære og høre om hvad byen også kan.

Fællesskabet har været med til at skabe dialog og forståelse for hinanden - og været med til at skaffe et sted vi alle værner om.

På Polymeren er der ingen der kommer og rydder op og gør rent. Så ved at have fælles arbejdsdage løser vi disse ting.

Læs også Dagens Fantastiske Fællesskab: Børn og unge i travlt orkester

Hvad koster det at være medlem?

Foreningen Polymerens slår på at alle skal have mulighed for at være medlem. Det vil sige at det for et enkelt medlemskab koster 200 kr om året - for hele familien koster det 500 kr. Det betyder at alle der har lyst har råd til at være en del af stedet.

Byens unge mennesker bruge den gamle Højhal til at spille basket, indendørs hockey, indendørs fodbold og anden leg. Deres sunde interesser bliver prioriteret og der er altid glæde og leben i hallen.

Foreningen Polymeren vil gerne have der er højt til loftet og plads til alle - og kommer der nogen med en ide om et arrangement eller lign. Så vil man altid blive mødt med "lad os se på det sammen" - ingen bliver afvist uden at vi har undersøgt hvad der kan lade sig gøre.

Hvorfor skal I vinde prisen?

Vi synes at Polymeren er noget helt unikt. Ikke en helt "normal" forening. Et sted hvor fællesskaber opstår og skabes.

Fællesskabet er i den grad grobund for at øge den sociale kapital i byen - og vi ved at vi inspirerer andre byer til at gøre noget lignende.

Hvad skal prisen bruges til, hvis I vinder?

Hvis vi skulle vinde ville vi gøre vores meget primitive hal mere attraktiv at træne i. Vi har behov for et underlag der gør at vi ikke lander på den rå beton. Ligeledes vil vi gerne kunne udskifte meget af de slidte gamle udstyr der er. Der er ikke "kastet" penge efter træningsudstyr - alt er samlet sammen via donationer, brugt udstyr og hvad folk lige har fundet i gemmerne.

Samtidig vil vi gerne have mulighed for at udsmykke de sidste grå mure (der minder meget om den gamle fabrik) - de skal kunne vise hvad stedet rummer af faciliteter.

Stedet rummer mange mennesker og flere og flere kommer til - så prisen skal være med til at gøre at, vi kan blive mere og mere attraktive og sikre at vi kan blive med til at tiltrække så flere bliver en del af vores fantastiske fællesskab:-)

Besøg Polymeren.