Blev snydt for Mål OB - Sønderjyske ender 0 - 0

Sønderjyske var kun ti mand den sidste halve time, da mandskabet i 3F Superligaen fik det ene point med hjem efter 0-0 mod OB.

Sønderjyske-anfører Johan Absalonsen blev udvist af dommer Sandi Putros, da han modtog sit andet gule kort halvvejs inde i anden halvleg.

Det var femte kamp i træk uden sejr for Glen Riddersholms sønderjyske tropper, der nok alligevel kan være mest tilfredse med resultatet.

I dommerens overtid blev OB snydt for mål, da Sander Svendsen fejlagtigt blev dømt offside.

OB var mest på bolden i første halvleg, men ingen af de to mandskaber kom frem til de helt store chancer. Efter udvisningen stod der OB på det hele.

Med det ene point forbliver Sønderjyske på syvendepladsen, mens OB rykker op på fjerdepladsen.

Sønderjyske var heldige med at stadig at være 11 mand efter det andet minut, hvor angriber Mart Lieder fik gult kort for en stempling, der lige såvel kunne have givet et rødt kort i stedet.

Efter 43 minutter kom første halvlegs største chance, da wingback Oliver Lund kom godt ned til baglinjen, og hans flade indlæg fandt frem til angriberen Bashkim Kadrii, som dog måtte se sin afslutning blive blokeret.

Inden for de første minutter af anden halvleg var først Rilwan Hassan og kort efter Mart Lieder meget tæt på at sende gæsterne i front, men begge afslutninger var ikke gode nok til at udfordre OB-keeper Oliver Christensen.

Sønderjyske blev reduceret til ti mand efter 65 minutter, da anfører Johan Absalonsen blev udvist efter sin anden advarsel.

Hele stadion følte sig snydt til allersidst, da OB's Sander Svendsen fejlagtigt blev dømt offside i forbindelse med en scoring.