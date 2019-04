Odense Bulldogs opruster med ny back

Odense Bulldogs har købt det 19-årige talent, Daniel Baastrup Andersen, hjem til Danmark og Odense. Oprustningen glæder cheftræneren for det odenseanske ishockeyhold.

- Jeg er særdeles glad for, at det er lykkedes at skrive kontrakt med Daniel Baastrup, og jeg er overbevist om, at Daniel vil vokse med opgaven og tage yderligere skridt i sin karriere ved på nuværende tidspunkt at komme til Metalligaen, og han vil helt sikkert komme til at styrke Odense Bulldogs, siger træneren i en pressemeddelelse.

Daniel Baastrup Andersen kommer tilbage til Danmark efter fire år i Sverige. Her repræsenterede han Linköping, hvor han var kaptajn for deres ungdomshold. I den netop afsluttede sæson fik Daniel Baastrup Andersen sin debut. Han nåede i alt at spille ni kampe for førsteholdet i Sverige - men i fremtiden skal han altså tørne ud for Odense Bulldogs.

- Jeg er utrolig glad for at have fået muligheden for at skrive kontrakt med Odense Bulldogs, og jeg ser meget frem til den kommende sæson. Jeg valgte Odense, fordi jeg tror på, at jeg kan bidrage meget med det, som jeg tager med fra svensk ishockey, siger den nyslåede Odense Bulldogs-spiller i en pressemeddelelse.

Daniel Baastrup Andersen starter hos Odense Bulldogs den 1. august og har skrevet under på en kontrakt, som løber et år frem.