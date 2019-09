Odense dropper idé om vej opkaldt efter Kim Larsen

Kim Larsen får ingen gade eller plads opkaldt efter sig i Odense. Det slår byrådsmedlem Anders W. Berthelsen fast, efter at Kim Larsens familie har frabedt sig, at Københavns Kommune opkalder en plads efter den afdøde sanger.

- Den idé er skudt ned. Når familien ikke ønsker det, så gør vi ikke mere ved det, siger Anders W. Berthelsen (S), der er medlem af By- og Kulturudvalget i Odense Kommune.

Kort tid efter Kim Larsens død 30. september sidste år gjorde Anders W. Berthelsen sig til talsmand for at opkalde en plads eller en vej efter Kim Larsen, der boede i Odense fra 1994 frem til sin død i september 2018.

- Det havde været oplagt at finde en vej i området omkring hans stamværtshus Lørups Vinstue, som vi kunne omdøbe. Der ligger for eksempel et indhak mellem to huse i nærheden af Lørups Vinstue, som vi kunne have kaldt Kim Larsens hjørne, siger Anders W. Berthelsen og fortsætter:

- Det kunne have været sjovt, men vi retter os naturligvis efter familiens ønsker, og nu bliver det ikke til noget, siger han.

Fint selskab

Hvis Kim Larsen havde fået en plads eller en boulevard opkaldt efter sig, ville sangeren være kommet i samme klasse som flere andre odenseanere.

Listen tæller blandt andre skuespiller Ove Sprogøe og fodboldtræneren Richard Møller Nielsen.

De to odenseanere har begge pladser opkaldt efter sig. Derudover har også tegneren Claus Deleuran fået opkaldt en plads efter sig. Det samme gælder den fynske forfatter Morten Korch.