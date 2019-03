Efter 16 år: Odense køber sig ind i FilmFyn

Økonomiudvalget i Odense Kommune besluttede tirsdag, at Odense Kommune nu skal være en del af ejerkredsen bag FilmFyn. Dermed er otte af de ti fynske kommuner nu med i den regionale filmfond.

Kerteminde bliver med stor sandsynlighed også medlem af ejerkredsen, når kommunalbestyrelsen behandler sagen på et møde sidst i marts. Dermed er det kun Middelfart Kommune, der står uden for det fynske filmsamarbejde.

Samlet filmindsats

- Det er en supergod nyhed for FilmFyn. Det giver nye muligheder for produktionsmiljøet, som nu kan bruge lokationer og faciliteter på næsten hele Fyn, siger den netop nytiltrådte direktør for FilmFyn, Klaus Hansen.

Odense har i flere år været observatør i FilmFyn, men med dagens beslutning bliver kommunen nu fuldgyldigt medlem og medejer. Det betyder, at kommunen skal betale 25 kroner om året i tilskud per odenseaner.

- Det er vigtigt, at vi står samlet på Fyn, og derfor er det både en god dag for Odense og for Fyn, siger borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel (S).

Nedsat tilskud

Odenses indtræden i ejerkredsen kommer efter en fælles aftale blandt de fynske kommuner om at styrke erhvervsfremmeindsatsen. Aftalen skaffer dog ikke flere penge til FilmFyn, da tilskuddet bliver sat ned fra 45 kroner per indbygger til 25 kroner i alle fynske kommuner.

- Når FilmFyn snart bliver ejet af ni kommuner så bliver vores målsætning om at skabe et fynsk filmmiljø styrket, og det kommer alle kommuner til gode, siger Klaus Hansen.

Men selvom Odense nu bliver medejer af FilmFyn, er der ingen garanti for mange filmoptagelser i Odense.

- Vi kigger ikke så meget på, hvor produktionerne bliver optaget, så om der er filmoptagelser i Assens eller i Odense er ikke afgørende, siger Odenses borgmester.