Odense ønsker hårdere straf til Frederikshavn-spiller

17 spilledages karantæne er for mild en straf til Frederikshavn-spilleren Kristian Jensen, der fredag slog Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen bevidstløs i en ishockeykamp.

Sådan lyder holdningen hos Odense Bulldogs i en pressemeddelelse.

Læs også Bulldogs-spiller slået bevidstløs: Nordjyllands Politi undersøger ishockeyslagsmål

- Efter vores opfattelse er sanktionen alt for mild og uacceptabel. Der er i andre ligaer givet betydeligt længere karantæner for lignende hændelser. Det vi var vidne til i fredags, har intet med ishockey at gøre, lyder det fra den fynske klub.

Knytnæve uden hjelm

De to 18-årige spillere Kristian Jensen og Lucas Bjerre Rasmussen røg i totterne på hinanden fredag, og da sidstnævnte lå på isen uden hjelm, hamrede Kristian Jensen en knytnæve i hovedet på Odense-spilleren.

Læs også Slut med at være sidst: Odense Bulldogs jagter succes i ny sæson

Lucas Bjerre Rasmussen blev slået bevidstløs og tilbragte natten på sygehuset, hvor han fik konstateret en kraftig hjernerystelse, men ingen indre blødninger.

- Vi havde håbet, at disciplinærudvalget havde foretaget en strengere vurdering af en hændelse med mange skærpende omstændigheder og tildelt en væsentlig længere straf, skriver Odense Bulldogs.

Hovedperson vil ikke kommentere hændelse

Klubben bemærker, at den ikke har mulighed for at anke straffen, da klubben ikke er part i den formelle sag.

- Vi håber dog, at sagen vil blive anket eller taget op af Amatør- og Ordensudvalget, så der kan uddeles en passende straf for den hensynsløse adfærd, som Lucas blev udsat for i fredags, skriver Odense Bulldogs.

Klubben skriver, at Lucas Bjerre Rasmussen efter omstændighederne har det godt, men ikke har lyst til at kommentere hændelsen på nuværende tidspunkt.

Nordjyllands Politi er gået i gang med at undersøge episoden, bekræftede politiet over for det regionale medie Nordjyske tidligere mandag.