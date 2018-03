Odense overvejede pesticider: Hvordan fjerner du ukrudtet hjemme?

Odenses politikere afviste tirsdag ikke at følge forvaltningens indstilling om at anvende pesticider i kampen mod ukrudt. Hvordan fjerner du skvalderkål, tidsler og mælkebøtterne derhjemme? Med gift, gas eller knofedt?

Opdateret efter Odense Kommunes politikere tirsdag afviste at bruge pesticider.

I Odense er ukrudtet ved at ødelægge fortove og veje.

Derfor indstillede kommunens embedsmænd til at gøre brug af pesticider til at bekæmpe ukrudtet. Indstillingen blev afvist af et enigt By- og Kulturudvalg.

Odense Kommune fortsætter således med at bekæmpe ukrudtet med gasbrændere. Faktisk har Odense ikke brugt pesticider til ukrudtsbekæmpelse siden 1998, hvor kommunerne og amterne indgik en pesticidaftale. Til gengæld udleder gasbrændingen af ukrudtet ifølge udvalgsdagsordenen en del CO2.

Hvad gør du?

Der findes et utal af metoder til at fjerne ukrudt på derhjemme. Lige fra hjemmekomponeret værktøj med skæve kosteskafte og bøjede søm til Roundup. Men hvad gør du, når ukrudtet vælter frem mellem fliserne på terrassen.

Hvis du ikke kan se afstemningen - så klik her.

Hvordan kender jeg forskel på blomster og ukrudt?

Hvis du er en af dem, der ikke kan kende forskel på en tidsel og tulipan - så kan du blive lidt klogere ved at klikke på linket herunder.

Sådan ser ukrudtet ud - se oversigten her.