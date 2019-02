Odense-profil ude resten af sæsonen

Odense Håndbold har fået et alvorligt slag i jagten på både DM-guld og succes i Champions League.

Da Odense-klubben søndag mødte Brest Bretagne i Champions League, måtte backprofilen Mette Tranborg i anden halvleg udgå på grund af et vrid i højre knæ.

Sent mandag eftermiddag blev knæet scannet, og tirsdag kunne man konstatere, at den 23-årige højre back har pådraget sig en korsbåndsskade.

Jeg er utroligt ked af det på Mettes vegne. Det er et stort tab for holdet - både på og udenfor banen Jan Pytlick

Korsbåndet i højre knæ er revet over, og skaden betyder, at Mette Tranborg skal opereres torsdag. Hun vil sandsynligvis være ude i op til ti måneder og spiller dermed ikke resten af sæsonen, ligesom hun står til at miste en stor del af den kommende sæson.

- Et stort tab

Odense Håndbold må derfor undvære den stærke højre back i det vigtige opgør mod København Håndbold i Champions League lørdag samt i de kommende liga- og slutspilskampe.

- Jeg er utroligt ked af det på Mettes vegne. Det er et stort tab for holdet - både på og udenfor banen, siger cheftræner i Odense Håndbold, Jan Pytlick.

Den alvorlige skade opstod under søndagens Champions League-opgør mod franske Brest, hvor bagspilleren landede forkert ned i forbindelse med et gennembrud og en efterfølgende scoring.

Dagen efter blev hun scannet, og nu har klubben altså fået det nedslående svar.

- Vi er meget berørte og kede af Mettes alvorlige skade. Vi vil gøre alt, hvad vi kan som klub for at støtte Mette, så hun hurtigst muligt kan komme tilbage på banen igen, siger direktør i Odense Håndbold, Lars Peter Hermansen.