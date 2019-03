Flertal siger ja: Økonomisk belønning til gravide rygere på vej

Et flertal bestående af Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har givet Odense Kommune grønt lys til at arbejde videre med det kontroversielle forslag om at give gravide rygere en økonomisk belønning, hvis de stopper med at ryge. Det blev torsdag besluttet på et møde i Sundhedsudvalget.

- Der er evidens for at det virker, og det her handler jo i høj grad om børnenes tarv. Børnene har jo ikke en stemme i denne debat. Så hvis vi kan hjælpe nogle børn - og tilmed nogle gravide, så skal vi da gøre det, siger Kasper Ejlertsen, socialdemokratisk formand for Sundhedsudvalget.

Tilbuddet skal ikke være til alle gravide rygere, men til de kvinder, som i forvejen er udsat på den ene eller anden måde. Ifølge Sundhedsstyrelsen er det også de kvinder, som forslaget har en effekt på.

- Vi skal læne os meget op af, Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og vi ønsker ikke at bruge mere end de 30.000-50.000 kroner, som der er lagt op til fra forvaltningens side. Ifølge forskningen så har det en god effekt - specielt på den korte bane. Nu vil vi så se om tilbuddet også virker her i Odense. Har det så en positiv effekt, så kan vi altid skalere projektet op senere, siger Ejlertsen.

I alt mener Odense Kommune, at der vil være mellem 30 og 50 kvinder, som hvert år kan få denne belønning. Helt konkret vil belønningen bestå af gavekort med en samlet værdi af op til 1.000 kroner. Gavekort som vil blive udleveret løbende i perioden efter, at den gravide kvinde er stoppet med at ryge.

- Vi skal turde gøre det, der virker

Siden TV 2/Fyn i sidste uge første gang fortalte om forslaget, har det skabt stor debat både lokalt og nationalt. Og modstanden mod forslaget har været ganske tydelig. Men det ændrer ikke noget for SF's Brian Dybro, der er beskæftigelses- og socialrådmand og medlem af Sunhedsudvalget.

- Jeg har da også selv haft mine overvejelser. Men vi skal vi turde gøre det, der virker, også selvom det er upopulært. For rygning har store konsekvenser for fostrene i maven, siger SF's medlem af Sundhedsudvalget og uddyber:

- Der er tale om et beløb på maksimalt 50.000 kroner, og kan vi hjælpe bare ét barn, så mener jeg, at det giver mening. Det er de socialt udsatte kvinder, vi vil hjælpe med dette tilbud, og for dem kan det være ekstremt svært at stoppe med at ryge, siger Brian Dybro (SF).

Odense Kommune har en målsætning om at have en røgfri generation i 2025 og en røgfri by 2030, og derfor mener Kasper Ejlertsen også, at der skal sættes handling bag ordene.

- Vi har selv sat de målsætninger op. Så skal vi også have modet og handlekraften til at gøre noget, siger Ejlertsen.

