Optiker lover billigere briller - konkurrenterne er skeptiske

Briller i Danmark er for dyre. Det mener Rasmus Dalsgaard, der ejer brilleforretningen Eyes by Mee, og han vil derfor udfordre branchen og tilbyde billigere kvalitetsbriller til fynboerne.

Læs også Briller hjælper folk af med angst: Øv dig i at gå i supermarkedet

Det vil den odenseanske optiker gøre med hjælp fra en ny maskine, der ifølge Rasmus Dalsgaard er hurtigere, mere objektivt og mere præcist kan lave synsprøver. På den måde kan forretningen spare tid og lønkroner til testen.

- Jeg sparer en masse optikertid, og det gør selvfølgelig, at det er billigere - både for mig og for kunden, siger Rasmus Dalsgaard til TV 2/Fyn.

- Besparelsen, vi har i maskinen, kommer kunden til gode, fortæller optikeren, der satser på at kunne levere briller 30 procent billigere end konkurrenterne.

Louis Nielsen: Synstest er ikke kun måling af styrke

Hos konkurrenten Louis Nielsen, der har Danmarks største udvalg af briller, har man testet maskinen til synstest i Sverige. Her mener man dog ikke, at kunderne vil kunne få billigere briller, hvis den nye maskine bliver taget i brug herhjemme.

- Når du kommer ind til en synstest, er det ikke bare en måling af styrken eller synsevne, men det er en komplet sundhedstest, hvor vi tager billeder af nethinden og laver en vurdering af dit øjes sundhed, siger Kristian Mortensen, der er kommunikationschef hos Louis Nielsen.

Hvis man kan foretage en hurtig, effektiv og mere præcis synstest og dermed spare lønkroner - og i sidste ende kunden for nogle penge - udelukker det så, at man laver en sundhedstest ved siden af?

- Nej, bestemt ikke, men vi har en anden måde at se på det i Louis Nielsen. Lad os sige, at vi implementerer ny teknologi, der sparer os for tid eller for ressourcer, så vil besparelsen altid gå til en endnu mere optimeret sundhedsydelse for patienten. Det kan sagtens være, der er tid at spare, men ressourcen vil altid gå ind i en endnu bedre sundhedsydelse, forklarer Kristian Mortensen, der dermed ikke tror, at en ny maskine vil give forbrugerne billigere briller.

Optikerforening: Kræver lægefaglig vurdering

Også brancheorganisationen Optikerforeningen er skeptisk over for en ny maskine.

- Det kan formentlig være, at et elektronisk apparat kan foretage en mere præcis synsprøve, end optikeren foretager i dag, men den kan ikke stå alene. Vi er som sundhedspersoner forpligtede til at henvise til en øjenlæge, hvis vi finder noget, der kræver en lægefaglig vurdering, siger Per Michael Larsen, der er direktør i Optikerforeningen.

Rasmus Dalsgaard, der er den eneste i Danmark, som gør brug af den nye maskine, undrer sig over, at hans konkurrenter ikke bruger den.

- Optikerbranchen har fungeret sådan her i mange år. Med mine 20 års erfaring er der ikke sket den store udvikling. Det er de samme ting, vi gør. Den teknologiske udvikling har ikke fulgt med. Vi tager synsprøver på samme måde, siger Rasmus Dalsgaard.

Han forsikrer, at der altid er uddannede optikere, der i forlængelse af testen også vurderer øjnene.