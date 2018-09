Otte forsvundne Galschiøt-ejede malerier fundet efter syv år

Otte stjålne malerier, som er ejet af den kendte fynske kunstner Jens Galschiøt, er blevet fundet i USA.

Den fynske multikunstner Jens Galschiøt kan se frem til et gensyn med otte stjålne malerier. Det er syv år siden, at kunstneren, der holder til i Næsby i Odense, anmeldte tyveriet af otte malerier, der er malet af en mexicansk billedkunstner.

Takket være et internationalt politisamarbejde mellem danske og amerikanske myndigheder er malerierne fundet og på vej tilbage til den fynske ejermand.

- Det er fantastisk. Jeg havde faktisk ikke regnet med at se dem igen, og så alligevel. Kunst bliver jo sjældent helt destrueret, så det dukker oftest op på et eller andet tidspunkt, men det kan jo tage tredive år, siger Jens Galschiøt til TV 2/Fyn.

Malerierne blev stjålet i sommeren 2011, da Jens Galschiøt sendte i alt 16 malerier fra Danmark til Mexico, hvor de skulle udstilles.

Alle 16 malerier blev stjålet under transporten, og gerningsmændene efterlod ingen spor, så chancen for at få malerierne hjem igen var umiddelbart små.

Men i april i år skete der pludselig noget.

Til salg i USA

Jens Galschiøt opdagede, at et af malerierne var sat til salg på en amerikansk netauktion. Den fynske kunstner kontaktede derfor Fyns Politi, der indledte en efterforskning.

Den viste hurtigt, at malerierne var sat til salg i Salt Lake City i Utah, USA.

Netaktionen var tidsbegrænset til 25 dage, så politiet måtte reagere hurtigt, hvis maleriet ikke skulle forsvinde igen.

Derfor blev sagen indbragt for Retten i Odense, som udstedte en ransagningskendelse på auktionshusets adresse i Salt Lake City.

Derefter blev opgaven givet videre til politi og anklagemyndighed i USA, fordi maleriet befandt sig på amerikansk jord. Efter tæt samarbejde imellem politiet, anklagemyndigheden samt Rigsadvokaten i Danmark og FBI samt det amerikanske justitsministerium i USA, lykkedes at få gennemført en ransagning på auktionshusets adresse kort efter auktionens udløb.

Her fandt og beslaglagde FBI maleriet med henblik på at udleve det til den rette ejer, Jens Galschiøt.

Opdagelsen af maleriet på auktionssiden betød at de øvrige malerier – alle skabt af den mexicanske kunstner Alberto Aragon Reyes – også blev efterlyst.

Stolte betjente - og imponeret kunstner

Efter flere måneders efterforskning og en løbende dialog mellem de danske og amerikanske myndigheder, er det nu lykkedes de amerikanske myndigheder at finde og beslaglægge yderligere syv af de stjålne malerier.

Sagen er et fantastisk eksempel på et vellykket internationalt samarbejde. Vi er meget taknemmelige for den meget store indsats, vores amerikanske kollegaer har lagt i at hjælpe os med at finde malerierne, så de kan komme hjem igen Stephanie Reby, anklager ved Fyns Politi

Galschiøt er imponeret over politiarbejdet, der ligger til grund for opklaringen.

- Det var nogle betjente, der arbejder særligt med kunsthandel, og de var også sindssygt stolte, da de kunne fortælle mig, at de havde fundet billederne, siger Jens Galschiøt.

Samarbejdet mellem de danske og de amerikanske politimyndigheder vækker også glæde hos Fyns Politi, der spillede en stor rolle i opklaringen af tyveriet.

- Sagen er et fantastisk eksempel på et vellykket internationalt samarbejde. Den viser, at selvom Danmark er et lille land, så har vi et meget stort netværk af gode samarbejdspartnere ude i verden, som er klar til at hjælpe, når vi har brug for det. Vi er meget taknemmelige for den meget store indsats, vores amerikanske kollegaer har lagt i at hjælpe os med at finde malerierne, så de kan komme hjem igen, siger anklager Stephanie Reby fra Fyns Politi.

Alle otte kunstværker befinder sig nu på konsulatet i Salt Lake City, indtil de kan komme tilbage til Danmark.

Den fynske ejer af værkerne tager ingen chancer med endnu et transportfirma, så han har selv fundet passet frem fra skuffen.

- Men nu skal jeg først udfylde en masse dokumenter på den rigtige måde, for ellers skal jeg betale flere hundrede tusinde kroner i toldgebyr. Og så tager jeg over og henter dem selv, understreger kunstneren, der måske har mistet en smule tillid til fragtfirmaerne, siger Jens Galschiøt.

