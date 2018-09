Otte fynske kystprojekter får del i fondsmillioner

De fynske kyster kommer til at summe af liv, når ildsjæle ved strande, fjorde og bugter får sat gang i den lange række af nye aktiviteter, som Nordea-fonden har valgt at støtte med i alt 1,9 millioner kroner.

På landsplan uddeler fonden 25,5 millioner kroner.

Pengene skal fordeles mellem i alt 50 udvalgte projekter, hvoraf de otte er på Fyn. Et af de fynske projekter er Bittenhus, der er en del af Trente Mølle Naturskole. Målet er at gøre Bittenhus til en formidlingsplatform for alt, hvad der har med Øhavet at gøre. Til det har de fået en millioner kroner af Nordea-fonden.

- Hele projektet kommer til at koste godt fem millioner kroner, og de penge, vi har fået her fra Nordea-fonden, bringer os et godt stykke af vejen, siger Ulrik Boll Harring, der er naturvejleder ved Trente Mølle Naturskole.

Udover Bittenhus er også Nyborg Kajakklub, Multi Mix Svendborg, Odense Sportfisker Klub, Føns Søsportklub, Øhavets Smakke- og Naturcenter, Christiansminde For Alle samt Grundejerforeningen Vestermosen 2 blevet tildelt midler fra fonden.

Modtager Emne Beløb Nyborg Kajakklub 20 SUP boards og udstyr hertil samt en container til opbevaring. kr. 180.000,00 Multi Mix Svendborg Ole Pi Rinck Kajakaktiviteter for borgere i Svendborg. kr. 100.000,00 Odense Sportfisker Klub Fisketure for seniorer/efterlønnere og mere viden om fisk og spiselige bær. kr. 140.000,00 Trente Mølle Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Cent Et blåt støttepunkt, et blåt foreningshus og et blåt akademi kr. 1.000.000,00 Føns Søsportklub En ny bro ved Føns Søsportsklub. kr. 101.000,00 Øhavets Smakke- og Naturcenter Ulrik Pihl Indkøb af et klassesæt Stand Up Paddle til de lokale skoler, efterskoler m.fl. kr. 188.400,00 Christiansminde For Alle Torben Nielsen Fælles sauna på en flydeponton ved bådebroen. kr. 124.000,00 Grundejerforeningen Vestermosen 2, Skåstrup Strand, Bogense Leif Munk Ny badebro for enden af Standgyden ved Skåstrup Strand ved Bogense. kr. 128.000,00

Mange spændende ideer

I alt har fonden modtaget 308 ansøgninger i løbet af to ansøgningsrunder.

- Vi håbede ved lanceringen, at en masse ildsjæle havde lyst til at søge puljen. Det håb er til fulde blevet indfriet med de overvældende mange spændende idéer til aktiviteter, som kan skabe nye stærke fællesskaber lokalt over hele landet. Kysten er klar, og det viser sig, at ildsjælene også var det, siger Nordea-fondens direktør, Henrik Lehmann Andersen.

Han rejste i foråret rundt og slog fondens telt op seks steder i landet for at gå i dialog med beboerne om det gode liv langs de danske kyster. Og tirsdag har han og fonden så kunne uddele godt 25 millioner kroner til de udvalgte kystprojekter.

De 50 håndplukkede projekter fordeler sig geografisk over hele landet. Også indholdet spænder vidt fra undervandsjagt i hovedstadsområdet og vandeksperimentarium i Odsherred til aktiviteter i Sønderjylland, der skal åbne Vadehavet op og gøre det mere tilgængeligt end tilfældet er i dag.

Senere vil Nordea-fonden uddele yderligere 24,5 millioner kroner til udvalgte projekter blandt de 308 ansøgere.

Foto: Nordea-fonden