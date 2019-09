Otterups amatører jagter sensationen mod stjernerne fra OB

Der er ingen tvivl om resultatet af tirsdagens pokalkamp mellem Otterup og OB, hvis man kigger på Danske Spils odds på kampen. En sejr til superligaklubben OB giver kun pengene 1,04 gange igen, mens en sejr til danmarksserieholdet Otterup giver pengene hele 27 gange igen.

Men, som en gammel kliché lyder, så er bolden rund, og det ved de i Otterup, hvor en af klubbens centrale midtbanespillere, Frederik Elmkær Hansen, tror på, at de undertippede amatører kan slå favoritterne 1-0 på hjemmebanen i Otterup.

- Jamen, vi er jo ikke i tvivl om, at vi er underdogs, men i pokalturneringen har de små hold det jo med at overraske, og bolden er rund, og alt kan ske. Men vi er selvfølgelig opmærksomme på vores begrænsninger, og de er jo fuldtidsprofessionelle, siger Frederik Elmkær Hansen til TV 2/Fyn.

Største kamp i klubbens historie

Efter otte kampe i danmarksseriens pulje tre er Otterup fortsat ubesejret med tre sejre og fem uafgjorte, mens gæsterne fra OB aktuelt ligger nummer syv i Superligaen efter ti runder.

Tirsdag krydser de to hold klinger i tredje runde af landspokalturneringen, og ifølge Frank Mortensen, der er seniorformand i Otterup Boldklub, er det den største kamp i Otterups historie - i hvert fald siden Frederikshavn var på besøg for omkring 50 år siden. Dengang var der godt 3.000 tilskuere på stadion i Otterup.

- Det er en af de helt store. Nok den største klubben har haft. Både i forhold til medieomtale og i forhold til at spillerne er ret opsatte på at slå de her OB-spillere. Hvis man snakker for alle her på stadion, der går og hjælper i dag, så er det den helt store kamp. Folk har glædet sig til det, siger Frank Mortensen, som satser på, at der kommer flere end 1.000 tilskuere til kampen.

Tilskuere kan give ekstra kræfter

Netop udsigten til at spille foran flere hundrede tilskuere er en oplevelse, som amatørspillerne ikke får hver weekend. Assistenttræner i Otterup Søren Eriksen håber, at hans spillere vil nyde kampen.

- Det bliver en kæmpe oplevelse for spillerne. Det er fantastisk for dem at få lov at opleve det, og så håber jeg da på, at vi kan presse dem i det meste af kampen, og så må vi jo se, hvordan det går, siger assistenttræneren.

De mange tilskuere kan måske give Otterup-spillerne de ekstra kræfter, som det vil kræve at overrumple OB.

Det mener Frederik Elmkær Hansen.

- Når man er på banen, glemmer man det udenom. Så er fokus på at spille ordentligt og gøre det godt. Men det er klart, at når der kommer så mange, så kan vi få et boost af det, så vi kan løbe lidt mere og give os lidt mere. Så på den måde kan det hjælpe os positivt, siger han.

Bedste seriehold forgyldes

For Otterup Bold- og Idrætsklub kan en sejr mod OB vise sig ekstra vigtig. Der er nemlig 100.000 kroner til det seriehold, som klarer sig bedst i turneringen. Lige nu er der kun tre seriehold tilbage: Otterup, Viby IF og VSK Aarhus.

Selvom VSK Aarhus i denne sæson spiller i 2. Division, så var klubben nemlig placeret i danmarksserien, da landspokalturneringen begyndte i foråret, og derfor kæmper de også med om pengene.

Ryger alle tre seriehold ud i tredje runde, deles pengene ligeligt imellem klubberne.

Der kampstart mellem Otterup og OB klokken 16.30.