Mistanke om vandforurening: OUH får tonsvis af drikkevand i store beholdere

Både personale og patienter på Odense Universiteshospital skal holde sig fra at drikke vand direkte fra vandhanerne.

En vandprøve fra området, hvor hospitalet ligger, har vist sig at indeholde coli-bakterier, og nu undersøges en mulig vandforuening.

- Vi har sendt en besked ud til alle vores afdelinger og bedt vores personale om at orientere alle, siger Kim Brixen, lægelig direktør på OUH.

Vand på vej

Beskeden fra Vandcenter Syd er lige nu, at man ikke får svar på prøverne før i morgen, og indtil da er man afhængig af vandleverancer udefra.

- Vi får store plasticcontainere med et ton i hver, og så får vi flasker for resten, siger direktøren.

Foreløbigt har hospitalet aftalt med vandværket at få leveret 6x1000 liter vand, og en større mængde flaskevand til at supplere med.

- Så vidt jeg ved, er det i morgen, vi får en melding - så må vi bare håbe, det bliver en klar melding, siger Kim Brixen.

Alle indgange til hospitalet får påklistret en plakat, hvor der står, at man ikke må drikke vandet, ligesom der er sendt besked ud på både Facebook og OUH's hjemmesiden. For toiletterne skal stadig kunne benyttes, og derfor bliver der ikke lukket for vandet.

- Patienterne skal gerne undlade at drikke vandværksvandet - også hvis der er vandbeholdere på gangene, der ikke er blevet tømt. Så skal man heller ikke bruge isterninger, indtil vi har lavet nogle nye, siger Kim Brixen.