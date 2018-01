Overlæge: Seks øjenskader på OUH - fire brugte ikke sikkerhedsbriller

En rolig nat på skadestuen, melder OUH, men de alvorligste tilfælde er gået ud over børn og unge.

Odense Universitetshospital (OUH) melder om en forholdsvis rolig nytårsnat, hvor de fynske skadestuer har kunnet følge med.

- Mit indtryk er, at det har været en overvejende rolig nat på skadestuerne. Det gælder både her på Fyn, men også i hele Region Syddanmark, siger Søren Larsen, der er overlæge på OUH.

Halvdelen af de tilskadekomne på Fyn har dog ikke benyttet sikkerhedsbriller. Fire ud af seks patienter med øjenskader havde ikke sikkerhedsbriller på, da ulykken skete.

For et år siden var det syv ud af otte patienter, oplyser OUH.

Børn og unge hårdest ramt

Cirka halvdelen af de tilskadekomne har været tilskuere. Der er ingen alvorlige skader iblandt, oplyser OUH. De alvorligste tilfælde er dog gået ud over børn og unge.

- Jeg er stadigvæk bekymret for børnene og de unge mennesker. Vi har haft meget fokus på unge under 15 år. Min bekymring går på, at de alvorlige ting, der har været, er øjenskader hos unge mennesker, siger Søren Larsen.

Samlet set er der i forhold til for et år siden sket et fald i antallet af fyrværkerirelaterede skader.

- Vi har haft 17 patienter, der har haft fyrværkerirelaterede skader. Det er syv færre end sidste år, fortæller han.

Af de tilskadekomne er der desuden en lige fordeling mellem skader forvoldt af raketter og batterier. Fordelingen mellem kønnene er dog knap så lige. 15 af de 17 patienter er mænd.

Der sidder stadig nogle få patienter i venteværelset på OUH nytårsmorgen.