Påkørsel har givet store forsinkelser for togrejsende

Togene kører igen mellem Sorø og Roskilde, efter en personpåkørsel ved Borup Station onsdag morgen havde stoppet al togtrafikken.

Derudover oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, at man er færdig med at rydde op på sporene, og derfor har politiet givet grønt lys til, at DSB kan køre igen.

DSB oplyser på sin hjemmeside, at togene kører igen, men der vil stadig være forsinkelse grundet færre tog.

DSB forventer, at togdriften kører normalt igen kl. 10.30.

Rejsende mellem Fyn og København fik længere rejsetid, og det har være enkelte aflyste tog.

Politiet oplyser, at alt tyder på en ulykkelig hændelse, og de pårørende er underrettet.

Efter ulykken, der blev anmeldt 05.33, blev der indsat togbusser.

Påkørslen skete 500 meter nord for stationen, og derfor er der ingen vidner til ulykken ud over lokoføreren.