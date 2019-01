Axelsen tilbage på landsholdet - indgår aftale med forbundet

De bedste danske badmintonspillere er atter tilbage på landsholdet.

Søndag meddelte Badminton Danmark, at de sammen med den nystiftede badminton spillerforening har indgået en kollektiv aftale.

To dage senere er det nu blevet bekræftet, at Viktor Axelsen også er en del af den aftale.

Det fortæller Hans-Kristian Vittinghus, der har været med til at forhandle på vegne af spillerne.

- Viktor ville gerne være helt sikker med sit bagland og sine rådgivere, om det han underskriver er i orden. Det har han fået vished omkring, så det er bare et spørgsmål om, han har været omhyggelig med de ting, han underskriver, hvilket alle spillere bør være.

Det styrker vores træning Hans-Kristian Vittinghus

Axelsen har tidligere givet udtryk for, at den kollektive aftale skulle være en god en af slagsen, før han ville indgå et samarbejde med Badminton Danmark.

Det må betyde, I har gjort et godt stykke arbejde i forhandlingerne med Badminton Danmark?

- Det har hele tiden været vores mål at få en kollektiv aftale, som samtlige spillere kan se sig selv i - også Viktor. Det styrker vores træning, at alle de bedste er samlet, og det har vi kæmpet hårdt for at bevare under konflikten. Det er vi lykkedes med, og alle forbliver sammen - også Viktor, siger Hans-Kristian Vittinghus.

Samtlige spillere har dermed givet udtryk for via deres tiltrædelseserklæring, at de er en del af den kollektive aftale med Badminton Danmark.

Den endelige aftale for hver enkelt spiller underskrives først, når spilleren og Badminton Danmarks ledelse har haft et møde om sæsonplanlægning, turneringsstøtte, målsætning og andre smågoder, som kan tilpasses individuelt.

Glæde hos begge parter

Viktor Axelsen var ikke en del af de oprindelige forhandlinger mellem spillerne og Badminton Danmark. Herresinglespilleren havde ikke overdraget sine immaterielle rettigheder til Spillerforeningen, der forhandlede på vegne af spillertruppen.

Det har været en hård periode for os alle sammen Viktor Axelsen

Blandt andet på grund af den nystiftede badminton spillerforening har han dog valgt at takke ja til en kollektiv aftale. Det oplyser Badminton Danmarks sportschef, Jens Meibom, som ser frem til at have alle topspillerne samlet igen.

- Han har så sagt ja til den kollektive aftale, efter spillerne har oprettet deres egen spillerforening. Så vi er glade for, at Viktor og alle de andre spillere er tilbage og vi kan fortsætte vores gode samarbejde, fortæller han.

Tirsdag var første dag tilbage på træningsbanen i Brøndby for landsholdsspillerne, og det var en tilfreds Viktor Axelsen, der var til stede.

- Det er rigtig fedt. Det er dejligt at være tilbage. Det er her, vi er vant til at være og her, vores professionelle karriere for alvor er startet. Det er dejligt at være her med alle sammen, og vi har haft en god første træning.

Samtidig forventer han nu, at parterne i fællesskab kan se fremad.

- Vi har det fint nu. Man bliver også nødt til at være voksne fra begge sider og sige, vi ser fremad. Det har været dybt frustrerende fra begge sider, og det har været en hård periode for os alle sammen. Men nu er der ved at være styr på det hele, og så må vi slå en streg over det, siger Axelsen.

Viktor Axelsen er en del af det hold, der deltager ved EM for blandede hold i februar på hjemmebane.

