Fynske Jesper Hansen er fortid på Astana

Den fynske cykelrytter Jesper Hansen forlader Astana efter denne sæson, fortæller han til TV 2 SPORT.

Først forlod Michael Valgren Astana, og nu er Jesper Hansen på vej samme vej. Væk fra det kasakhstanske storhold. Det fortæller Jesper Hansen til TV 2 SPORT mandag aften.

- Jeg er færdig på Astana.

Jesper Hansens agent, Moreno Nicoletti, siger til TV 2 SPORT, at to hold lige nu et inde i billedet.

- Begge hold er på World Tour-niveau. Det ene er fransk og det andet er engelsk, siger agenten til TV 2 SPORT.

Helt sådan ser Jesper Hansen ikke på situationen.

Din agent siger, at du forhandler med med et fransk og engelsk hold på World Tour-niveau. Kan du bekræfte det?

- Jeg vil egentlig godt sige, at det ikke passer, at jeg forhandler med det engelske hold.

Hælder til Frankrig

Moreno Nicoletti ønsker ikke at nævne navnene på de to hold og heller hvem, der bliver forhandlet med, men understreger, at det handler om at finde det rigtige hold for Jesper Hansen.

- Jeg hælder mest mod, at Jesper lander på det franske hold. Jeg tror, at det er den bedste situation for ham, og det er det, som det handler om lige nu for Jesper: at komme i en god situation. Han er med sine 27 år stadig en forholdsvis ung rytter, så det handler om, at han skal udvikle sig yderligere.

Den danske bjergrytter skiftede til 2017-sæsonen fra Tinkoff til Astana. Her nåede han at køre Giro d’Italia, Vuelta a España og senest Tour de France denne sommer.

Hans bedste resultat for Astana er en samlet andenplads i Tour of Turkey i 2017.

