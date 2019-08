Kirkeløkkes kæmpe omvæltning er gået nemmere end forventet

Efter sommerferien har den fynske håndboldspiller Niclas Kirkeløkke taget hul på en helt ny hverdag.

Håndboldspillet er stadig omdrejningspunktet, men nu foregår det i en af Europas største klubber: Rhein-Neckar Löwen.

Med landsholdskollegaen Mads Mensah som det eneste rigtige bekendtskab havde Kirkeløkke forventet, at opstarten ville blive hårdere, end den faktisk har været.

Læs også Kirkeløkke er i DM-himlen efter januarskade og VM-afbud

- Det er selvfølgelig en kæmpe omvæltning at komme fra noget, man har været vant til i 13 år efterhånden, men det er også fedt, synes jeg, og det er en oplevelse at komme ud i noget nyt og springe ud i noget nyt. Folk er helt vildt gode til at tage imod os hernede, så der er slet ikke nogen problemer, siger den tidligere GOG-spiller til TV 2 SPORT og fastslår:

- Jeg synes egentlig, at det var nemmere, end jeg havde troet. Det er nogle rigtig søde gutter på holdet, og klubben hjælper rigtig meget med alle de ting, der nu skal gøres, når man kommer herned.

Har imponeret Mads Mensah

Kirkeløkkes skifte fra sydfynske GOG til sydtyske Rhein-Neckar Löwen faldt på plads i november 2018. Aftalen løber i to sæsoner, og midt i den første opstart har Kirkeløkkes gåpåmod allerede imponeret sin danske holdkammerat.

Læs også GOG siger farvel til fem spillere: - Stor udskiftning er et livsvilkår for os

- Nu har jeg alligevel kendt ham et par år, sådan fra de få samlinger vi har haft med landsholdet, og jeg synes allerede, at man kan mærke, at der er sket noget med ham på det personlige plan – at han har udviklet sig. Han har også modet til at kaste sig ud i at snakke tysk, selvom det ikke lige sidder i skabet. Der er masser af tegn på, at han også har flyttet sig som menneske og er klar til den her udfordring. Jeg tror, at det kommer til at gå rigtig godt, siger Mads Mensah til TV 2 SPORT.

Som udgangspunkt tager Kirkeløkke hul på debutsæonen i Bundesligaen som backup for Alexander Petersson. Det har været planen, siden kontrakten faldt på plads – men det er også planen, at Kirkeløkke vil tage kampen op med førstevalget, når han er faldet helt til.

- Man vil selvfølgelig altid gerne være den bedste på sin plads, og det vil jeg også kæmpe for, at jeg bliver på et tidspunkt. Men lige nu synes jeg bare, at det er fedt, at man kan stå bag ved én, som virkelig kan give noget igen, og det er han også god tid.

Rhein-Neckar Löwen spiller sæsonens første Bundesligakamp 25. august.