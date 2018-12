Skadet GOG-spiller misser VM

Det så ikke dramatisk ud, da Niclas Kirkeløkke måtte udgå med en skade mod Bjerringbro-Silkeborg i lørdags. Bagspilleren var på vej til at stige til vejrs, da han pludselig lod sig falde ned igen. Men hans ansigtsudtryk var ikke til at tage fejl af. Det gjorde ondt.

- Jeg landede ned på knæet og fik et slag. Efter det havde jeg slet ikke styr på det. Det var som om, det var lammet hele vejen igennem, sagde Kirkeløkke, der tog plads på bænken resten af kampen.

Fredag fik Kirkeløkke den endelige dom. Det var dårligt nyt.

Niclas Kirkeløkke har sprunget det bagerste korsbånd i venstre ben og kan dermed se frem til en længere pause. Det bekræfter GOG over for TV 2 Sport.

- Det betyder, at han er ude af VM desværre, og at han nok vil være ude i et halvt år. Han er selvfølgelig knust, og det er vi selvfølgelig også som klub, men først og fremmest er vi kede af det på Niclas Kirkeløkkes vegne. Han stod over for et ekstremt spændende VM, hvor han kunne have spillet en stor rolle for Danmark, siger cheftræner i GOG, Nicolej Krickau, til TV 2 Sport.

Ifølge GOG-træneren har Kirkeløkke kunnet løbe de seneste dage, men da knæet begyndte at hæve op, blev han MR-scannet fredag.

Med et overrevet korsbånd i baglåret er der udsigt til en lang skadespause for Niclas Kirkeløkke, og dermed kan han også have spillet sin sidste kamp for GOG, som han forlader i sommerpausen til fordel for Tyskland og Rhein-Neckar Löwen, der trænes af den danske landstræner Nikolaj Jacobsen.

- Jeg er sikker på, at Niclas gerne ville have sluttet godt af i GOG, men det ser svært ud nu, siger Nicolej Krickau.

TV 2 Sport har været i kontakt med landstræner Nikolaj Jacobsen, der ikke vil udtale sig på nuværende tidspunkt, da han ikke har overblik sagen endnu.

GOG oplyser til TV 2 Sport, at Niclas Kirkeløkke ikke ønsker at udtale sig efter fredagens scanning.