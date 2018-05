Ung målmand sikrede sejr i førstevalgets trøje: - Det var bare fedt

21-årige Frederik Skou Hansen stod med en redningsprocent på 46 i anden bronzekamp, som GOG vandt 37-31.

Frederik Skou Hansen har kun fået spilletid i ligaen på straffekast.

Tirsdag aften fik han så chancen i GOG-målet, og den udnyttede han til fulde. Den unge målmand havde flere store redninger i opgørets slutfase.

- Mathias (Albrektsen, assistenttræner i GOG, red.) når lige at sige, at der er sandsynlighed for, at jeg kommer ind, og så kan jeg lige forberede mig lidt mentalt. Og lige pludselig står man i det. Det var bare fedt, siger Frederik Skou Hansen til TV 2 SPORT efter kampen.

Målmandstalentet endte med en redningsprocent på 46 i opgøret, som GOG vandt med seks mål.

Og målmandens præstation gik bestemt ikke ubemærket hen under kommenteringen af kampen.

- Han står bare og smiler. Han får lov til at komme ind på en af de største scener i dansk håndbold i en medaljekamp, og så er han med til at være afgørende, sagde TV 2 SPORTs håndboldekspert Daniel Svensson.

- I Ole Ereviks trøje, sagde Michael Stærke.

- Han har fået et lille gennembrud her, og jeg er sikker på, at Otterup render rundt og er jublende lykkelige over at få en mand som ham ned og stå på mål, vurderede Daniel Svensson.

Hovedpersonen selv var også glad for sin præstation i kampen mod Aalborg. Og det var ikke kun hans egen præstation og sejren, han kunne glæde sig over.

- Nicolej (GOG-træner Nicolej Krickau, red.) sagde, at jeg faktisk var udtaget til torsdag, så det glæder jeg mig bare rigtig meget til. Jeg glæder mig til en proppet SU'VI:T Arena og en sidste kamp i den gule trøje, siger Frederik Skou Hansen med henblik på den tredje bronzekamp.

Det unge målmandstalent og resten af GOG-mandskabet spiller det afgørende bronzeopgør på hjemmebane torsdag den 31. maj.