Axelsen i sin første All England-finale: - Jeg er lykkelig

Viktor Axelsen fyrede et brag af et tredje sæt af mod Shi Yuqi fra Kina, og dermed skal den fynske herresingle spille finale i den 109. udgave af All England.

Axelsen vandt lørdagens semifinale med cifrene 22-20, 13-21, 21-9 (se eller gense matchbolden i klippet herover). Det var tredje gang af fire mulige, han slog den 23-årige kineser, der vandt turneringen sidste år.

- Det er virkelig, virkelig dejligt. Det må jeg sige. Puha, jeg er lidt rundt på gulvet lige nu, er Viktor Axelsens første reaktion, da han møder TV 2 Sports udsendte reporter i Birmingham.

- Jeg formåede virkelig at få slappet af i tredje sæt og få spillet så afslappet, som jeg kunne. Men lige nu er jeg bare lykkelig. Jeg er stadig lidt omtumlet, som han er, når man kommer ud fra en vigtig kamp.

Viktor Axelsen er stolt over det spil, han fik frem i semifinalens afgørende sæt.

- Jeg synes, at jeg har vist rigtig højt niveau til træning i ny og næ, og det formår jeg at få ud her i tredje sæt. Det er længe siden, jeg har følt, at jeg har kunnet få dét ud til kamp, som jeg har følt til træning, siger han.

I søndagens finale skal Axelsen stå ansigt til ansigt med verdensranglistens nummer et, Kento Momota fra Japan.

- Det bliver ikke meget større lige nu, så jeg glæder mig helt vildt meget. Nu skal jeg hjem og have styr på kroppen, så jeg er klar til at give den 120 procent, siger Viktor Axelsen.

Danskeren har besejret Momota to gange i karrieren, men også tabt hele ti gange. Deres seneste ni indbyrdes møder har japaneren vundet.

- Jeg har ikke ligefrem været tæt på mod Momota de sidste par gange, vi har mødtes, så jeg håber, at jeg virkelig kan komme ind og presse ham, siger Axelsen til TV 2 SPORT.

- Jeg tror, jeg kan vinde. Det er jeg nødt til. Jeg går ind og giver 150 procent, og så ser vi, hvad der sker.

Du kan se All England-finalen i herresingle mellem Viktor Axelsen og Kento Momota direkte på TV 2 Sport og TV 2 Play fra cirka klokken 17.00.