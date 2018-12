Risiko for oversvømmelser: Det nye år begynder med forhøjet vandstand omkring Fyn

Længeværende vestenvind efterfulgt af kraftig nordenvind er opskriften på forhøjet vandstand eller stormflod. Det er præcis det, der sker i begyndelsen af det nye år.

Vandstanden kulminerer omkring Lillebælt. I Sønderborg kan man forvente op i nærheden af 140 centimeter forhøjet vandstand onsdag eftermiddag. Det vil give oversvømmelser, da det er langt over eksempelvis Havnegade, der ligger ud til Alssund.

Forventet vandstand onsdag eftermiddag og aften. Foto: TV 2 VEJRET

Læs også John ville fange sin egen nytårstorsk - sådan gik det ikke

Længere oppe i Lillebælt ventes knap så høj vandstand. I Haderslev kan man komme op omkring 125 centimeter over daglig vande.

Omkring Storebælt ventes en forhøjet vandstand på cirka en meter, men den vil være stigende, jo længere sydpå man kommer. I Karrebæksminde når vandstanden op omkring 1,15 meter, og ved Lollands nordkyst kan vandet hobe sig op til cirka 1,3 meter over normalt niveau.

Sårbare overfor nordenvind

Odense Fjord, Roskilde Fjord og Isefjorden er sårbare overfor nordenvind. Mest vand kommer der til Odense, hvor man kan forvente cirka 1,3 meter ekstra vand, når det kulminerer onsdag morgen. I Isefjorden og Roskilde Fjord ser det ud til at kulminere tirsdag aften eller nat med henholdsvis 1,1 og 1,2 meter over daglig vande. Det var her stormen Bodil gav lige over to meter forhøjet vandstand.

Med nordvestenvind skubbes vand fra Nordsøen og Skagerrak til Kattegat, og med nordenvind stiger vandstanden for alvor i fjordene. Tirsdag middag kan der være vindstød af stormstyrke i et stort område omkring Kattegat og i Nordjylland.

Det er det langvarige vindpres, der fører til, at vandet flyttes. Vinden er drejet fra nordvest til nord, hvilket hjælper med at skubbe vandet fra Kattegat til Storebælt og Lillebælt. De kraftige vindstød, som vist på prognosekortene, kan her knække grene, flytte trampoliner eller lignende.

Onsdag eftermiddag begynder vinden for alvor at aftage, men som man kan se, er der stadig et "solidt" vindpres fra nord.

Det er sikkert, vi får betydelig forhøjet vandstand tirsdag nat og onsdag, men der er fortsat nogen usikkerhed om vinden, så vandstanden kan blive anderledes end beskrevet. Den præcise vindstyrke er vigtig, men navnlig for fjordene er vindretningen også meget afgørende.