Det sker, når Britta Nielsen kommer til Danmark

Den svindelsigtede Britta Nielsen er på vej hjem fra Sydafrika, og så snart den 64-årige kvinde sætter sine fødder på dansk grund, vil hun blive anholdt af politiet.

Det er endnu uvist, præcist hvornår hun lander i Danmark, men det forventes at ske i løbet af fredag.

Hun vil ankomme til Københavns Lufthavn, erfarer TV 2.

Efter anholdelsen skal Britta Nielsen inden for 24 timer stilles for en dommer i et grundlovsforhør, hvor det skal afgøres, om hun skal varetægtsfængsles.

- Hvis grundlovsforhøret bliver afholdt fredag, vil det finde sted i Københavns Byret, og lørdag vil det afvikles i Retten på Frederiksberg, siger TV 2s retsreporter Janni Pedersen og uddyber:

- I grundlovsforhøret vil hun blive konfronteret med de anklager, der findes imod hende, og herfra er det op til en dommer at tage stilling til, hvorvidt hun skal varetægtsfængsles eller ej. Man må formode, at anklagemyndigheden vil begære hende varetægtsfængslet, for alt andet lige har hun jo vist, at hun er i stand til at stikke af, når hun er under efterforskning.

Om grundlovsforhøret vil blive afholdt for lukkede døre, er endnu uvist, men intet tyder på, at det bliver for dobbeltlukkede døre, fortæller Janni Pedersen.

- Derfor kommer vi i retslokalet til at høre, hvad den konkrete sigtelse handler om, og hvordan Britta Nielsen stiller sig til anklagerne imod hende, siger hun.

Løsladt i retten

Britta Nielsen har været internationalt efterlyst siden 9. oktober, hvor det blev offentligt kendt, at hun var mistænkt for gennem en 16-årig periode at svindle for mindst 111 millioner kroner i Socialministeriet.

Den 64-årige kvinde blev efterfølgende anholdt 5. november omkring klokken 05.30 i en hotellejlighed i bydelen Sandton i Johannesburg, Sydafrika, efter danske og sydafrikanske politimyndigheder igennem længere tid havde været på jagt efter hende.

Torsdag blev hun stillet for retten i Randburg Magistrate Court i Johannesburg. På retsmødet besluttede en dommer at løslade Britta Nielsen, så hun efter eget ønske kunne udleveres og sendes hurtigst muligt hjem til Danmark.

Forsvarer: - Ikke på flugt

Britta Nielsens forsvarer, advokat Nima Nabipour, siger fredag til TV 2, at den 64-årige svindelmistænkte kvinde - efter hans opfattelse - ikke har været stukket af fra myndighederne.

- Min klient har ikke været på flugt. Hun har rigtig gerne villet komme til Danmark i lang, lang tid, siger han.

Men Nima Nabipour ønsker imidlertid ikke at fortælle, hvad årsagen er til, at hans klient har opholdt sig i et velhaverkvarter i Johannesburg.

Hvorvidt Britta Nielsen nægter eller erkender sig skyldig i anklagerne mod hende, vil forsvarsadvokaten fredag heller ikke udtale sig om.

Ekspert: - Yderst usædvanligt

Det er yderst usædvanligt, at den svindelsigtede Britta Nielsen kan forlade Sydafrika og flyve hjemad, blot tre dage efter hun blev anholdt.

Det siger Henning Bang Fuglsang Sørensen, der er lektor i international strafferet på SDU, til TV 2.

Han kalder det en utrolig hurtig udlevering.

- Hvis Britta Nielsen er på dansk jord fredag, vil det være en verdensrekord i udleveringssager, siger han.

Eksperten i strafferet tolker den hurtige afslutning af sagen i Sydafrika som et udtryk for et ekstremt tæt og godt samarbejde mellem dansk og sydafrikansk politi.

- Danmark har formentlig trukket den internationale arrestordre på hende tilbage. Derfor sagde dommeren også, at Britta Nielsen var løsladt. Hun vælger frivilligt at tage en bil til lufthavnen og stige ombord på et fly hjem, siger Henning Bang Fuglsang Sørensen.

Han vurderer, at sagen ellers ville have taget adskillige måneder - baseret på andre sager af samme type.

- En sag som denne kører igennem landenes diplomatiske kanaler. Derfor er det normalt en meget tung og administrativ bureaukratisk procedure, siger Henning Bang Fuglsang Sørensen.

Dansk mand også på vej hjem

Britta Nielsen blev torsdag eskorteret til lufthavnen i Johannesburg af betjente fra Interpol. Herfra er det danske politibetjentes ansvar at følge hende hjem til Danmark.

En dansk mand, som ligeledes har været anholdt i Sydafrika i forbindelse med svindelsagen, blev torsdag også sendt med et fly mod Danmark.

Manden er sigtet for groft hæleri ved at have modtaget værdier for mindst 3,6 millioner kroner, herunder ejendomme og penge, af Britta Nielsen. Han er beskyttet af et navneforbud.

Desuden er to kvinder også sigtet i sagen.

Svindel gennem 16 år

Britta Nielsen var i 40 år ansat i Socialstyrelsen. Hun er mistænkt for at have udnyttet sin stilling til at overføre store pengebeløb til sin egen konto over en årrække fra de såkaldte satspuljer, der er beregnet til projekter og støtte til samfundets mest udsatte borgere.

I alt mistænkes hun for at have svindlet Socialstyrelsen for mindst 111 millioner kroner.

Svindlen skal have foregået i Socialstyrelsens tilskudsadministration i perioden fra 2002 til 2018. Der er foregået over 274 udbetalinger fra satspuljemidler til Anna Britta Troelsgaard Nielsens private konti.

TV 2 har fundet frem til, hvordan Britta Nielsen igennem årene har brugt penge på blandt andet dyre heste i Tyskland og Holland, en ødegård i Sverige og på ejendomme i Sydafrika.