Due fundet forkullet efter kraftige lyn

Der er voldsomme kræfter i spil, når der går et uvejr hen over Danmark. Det kan kasserer ved Odense Fjerkræ- og Hobbykoloni Kaj Hoffmann bevidne.

Læs også Tidlig prognose melder om ekstremt vejr på Tinderbox

Efter uvejret natten til onsdag blev han kaldt over af et af medlemmerne, der havde gjort et opsigtsvækkende fund. På den grusvej, der løber ned langs deres dueslag, lå en due fuldstændigt forkullet på ydersiden.

- Jeg har aldrig set noget lignende i alle de år, jeg har haft brevduer. Lynet må simpelthen være slået ned og have grillet den, siger han.

Bulder og brag

Det var et voldsomt uvejr, der både tirsdag og onsdag trak hen over landet.

- Der var virkelig knald på med bulder og brag. Duen må have siddet på vejen, da lynet slog ned i den, så den fik de der mange tusinde volt gennem sig, vurderer Kaj Hoffmann.

Der var ikke øvrige spor af lynet rundt om duen, men Kaj Hoffmann havde inden fundet af duen undret sig over, at et rullegardin ud til vejen var gået op. Nu mener han, at det kan være sket i forbindelse med den store kraftudladning, der brændte duen.

- Der er masser af træer rundt om kolonien, så det er pudsigt, at de ikke er slået ned der, men duen ser absolut ud, som om lynet er slået ned i den, siger han.

Ligner en racedue

Duens benring er så skadet af varmen, at fuglen ikke kan identificeres, men Kaj Hoffmann vurderer, at der er tale om en racedue. Normalt er brev- og raceduers ringe belagt med plastic, men det er brændt helt væk på den døde due.

Fysiker og forsker ved Niels Bohr Instituttet Peter Ditlevsen er enig i, at duen efter al sandsynlighed har siddet på stien, da lynet er slået ned. En flyvende due, der bliver ramt og falder ned fra himlen, giver ifølge ham ikke meget mening. Lynet kan godt slå ned der, selvom der er træer i nærheden.

- Den stakkels due har været højeste punkt på grusvejen, og sådan en våd due leder strømmen på ydersiden, siger han.

Dermed stemmer skaderne på duen godt overens med forklaringen, da den er relativt uskadt under kullaget.

- Hvis man sammenligner med at sætte duen en halv time i ovnen, rammes den af 10.000 gange så meget energi på bare et sekund, hvis den rammes af lynet, forklarer Peter Ditlevsen.